「賴清德」現身高雄發春聯？原來是跟總統撞臉的里長蔡長志

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員林智鴻（左一）會同賴清德總統的分身蔡長志（中）及「鳳山蔡其昌」李侑霖（右）一起發春聯。圖／林智鴻服務處提供
高雄市議員林智鴻（左一）會同賴清德總統的分身蔡長志（中）及「鳳山蔡其昌」李侑霖（右）一起發春聯。圖／林智鴻服務處提供

高雄多位立委、市議員今天開始發春聯，鳳山區議員林智鴻服務處竟然邀請「賴清德」總統現身發春聯，現場民眾嘖嘖稱奇。服務處人員解釋，其實跟賴總統長得很像的人是苓雅區永康里長蔡長志，另位志工李侑霖則有「鳳山蔡其昌」稱號，兩人為活動增加不少話題性。

全國200處據點同步發送「台灣尚勇」春聯，主要是延續中華隊2024年「世界棒球12強賽」冠軍熱潮而來，今年各據點於18日上午11時同步限量發放。民進黨市議員林智鴻響應活動，今早在服務處送春聯，吸引許多民眾大排長龍，開放約20分鐘內就被領光光。

林智鴻指出，台灣的棒球魂在12強奪冠後重新燃燒，中華職棒會長、立委蔡其昌功不可沒，非常期待今年經典賽能延續好成績。此外，賴總統率領團隊與美國談成15%關稅，讓台灣產業面對全世界競爭復燃希望，所以今日特別邀請兩位政治明星臉合送春聯，盼新年度可以馬到成功。

被封「少年賴清德」的蔡長志說，他常在餐會或路邊攤被路人驚嘆「你長得像總統」，連賴清德總統本尊見到他都會打趣說「我知道你！」

李侑霖常被說他（左）跟蔡其昌長得像，蔡還曾幽默邀約他去當分身幫忙助選。圖／李侑霖提供
李侑霖常被說他（左）跟蔡其昌長得像，蔡還曾幽默邀約他去當分身幫忙助選。圖／李侑霖提供
高雄市議員林智鴻（左）會同賴清德總統的分身蔡長志（中）及「鳳山蔡其昌」李侑霖（右）一起發春聯。圖／林智鴻服務處提供
高雄市議員林智鴻（左）會同賴清德總統的分身蔡長志（中）及「鳳山蔡其昌」李侑霖（右）一起發春聯。圖／林智鴻服務處提供
苓雅區永康里長蔡長志（左）曾與賴清德總統合影，有「少年賴清德」之稱。圖／蔡長志提供
苓雅區永康里長蔡長志（左）曾與賴清德總統合影，有「少年賴清德」之稱。圖／蔡長志提供

