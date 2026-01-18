「賴清德」現身高雄發春聯？原來是跟總統撞臉的里長蔡長志

高雄多位立委、市議員今天開始發春聯，鳳山區議員林智鴻服務處竟然邀請「賴清德」總統現身發春聯，現場民眾嘖嘖稱奇。服務處人員解釋，其實跟賴總統長得很像的人是苓雅區永康里長蔡長志，另位志工李侑霖則有「鳳山蔡其昌」稱號，兩人為活動增加不少話題性。

全國200處據點同步發送「台灣尚勇」春聯，主要是延續中華隊2024年「世界棒球12強賽」冠軍熱潮而來，今年各據點於18日上午11時同步限量發放。民進黨市議員林智鴻響應活動，今早在服務處送春聯，吸引許多民眾大排長龍，開放約20分鐘內就被領光光。

林智鴻指出，台灣的棒球魂在12強奪冠後重新燃燒，中華職棒會長、立委蔡其昌功不可沒，非常期待今年經典賽能延續好成績。此外，賴總統率領團隊與美國談成15%關稅，讓台灣產業面對全世界競爭復燃希望，所以今日特別邀請兩位政治明星臉合送春聯，盼新年度可以馬到成功。