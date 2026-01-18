快訊

土石方分類直送去化地 高市府：13處合法場量能充足

中央社／ 高雄18日電

土石方精進清運、分類後可直送去化地，高雄市工務局表示，高雄目前共有13處合法土石方資源堆置處理場，整體處理量能充足；新制要求確實分類後再分流，有助減少去化土方總量。

「土方之亂」近月來引發爭論，有媒體報導全台各地皆有工地、建案因此被迫停工。

對此，工務局今天透過新聞稿表示，高市府率全國之先推動營建剩餘土石方去化管理，近期為配合中央政策，透過源頭查驗、運輸監控及最終去化查核，全面導入電子聯單與GPS追蹤制度等強化土方管理，目的在於杜絕非法棄置行為，而非限制工程推動。

針對業界反映流程繁複及清運效率問題，工務局說明，多次邀集相關局處、不動產業者及營建剩餘土石方資源處理業者研商，參考業界建議，建請中央精進相關營建土石方清運、管制流程。

工務局表示，內政部國土管理署14日宣布營建剩餘土石方清運制度精進措施，原須經「出土工地－土資場－最終去化地」3段式流程，已可依土石方性質，將清運處理過程調整為營建工地（A）直送最終去化地（C）的直送機制。

工務局指出，只要是未混雜營建廢棄物、具再利用或整地需求的單純土石方，經查驗合格後，可以免進土資場，直接送往高雄港區整地土地進行去化，大幅提升清運效率、降低工地負擔。

根據工務局新聞稿，高雄市不動產及營建業者也認為市府協助產業銜接新制，確實解決問題及滿足業界需求，營建工程能順利推動。

工務局表示，高雄市公共及民間工程自去年11月7日起，已依「高雄市港區整地收受土石方實施計畫」將營建剩餘土石方送往港區整地土地進行去化；民間工程1月5日起陸續進場，目前公共與民間工程皆已有實際進場，工程推動順利。

此外，針對小型或分段施工公共工程，工務局表示，已修正現行最低進場量限制，讓學校、道路改善及零星公共工程案件，可依實際產出量彈性進場去化。

工務局強調，市府已完成相關配套措施，在出土端由工務局派員辦理實地查驗，確認土石方來源及性質；在收受端，則於港區整地土地加強管控與稽查，確保土石方自出土、運輸到最終去化，全程可追蹤、可查核，落實全流程管理。

