影／屏東縣府客家事務處長李明宗請辭 投入內埔鄉長選戰

屏東縣政府客家事務處長李明宗已向縣府請辭，今在現任內埔鄉長鍾慶鎮與300多名鄉親與會，宣布參選內埔鄉長選舉，李明宗說，他歷練在地服務，也了解公務運作，「我準備好了！要帶領內埔加速向前！」

屏東縣內埔鄉人口數約5.2萬多人，是屏東縣33鄉鎮市中第三大人口多的鄉鎮市，內埔鄉23村、13席代表。李明宗今宣布參選的造勢活動就有17村的村長、7名代表出席力挺。

李明宗說，他從基層做起，歷任內埔鄉公所機要秘書、東片村長，縣長周春米擔任立委時的立委辦公室主任，還有為展現義無反顧參選決心，決定辭去縣府客家事務處長，19日起正式生效。

李明宗強調，他的經歷橫跨地方、中央與縣政體系，了解內埔需要，也最有能力尋找資源解決問題，建設內埔。他擔任東片村長時，曾化解村內與養豬場衝突，打造「東片寶石村」的金牌農村招牌，還推動位在龍頸溪屏東燈節客家燈區、狂客音樂祭，也把長輩愛看明華園總團大戲帶到內埔，這些治理經驗，讓內埔被看見。

李明宗說，決定參選鄉長是為實踐「平衡共榮、客庄永續、閩庄升級」理想，建設發展大內埔，未來以「內埔是屏中核心城鎮」為目標，推動三大擘劃，爭取重大建設、完善公共設施、文化再生帶動產業。

現任內埔鄉長民進黨籍鍾慶鎮已兩任8年屆滿，鍾慶鎮今力挺李明宗參選，鍾慶鎮的下一步，是轉戰議員或再參選代表，鍾慶鎮僅說，一切都還在思考中。

內埔鄉長選舉，據了解，民進黨部分除了李明宗請辭客務處長表達參選決心，據地方人士指出，還有2人有意願，屆時仍要看黨內登記結果。