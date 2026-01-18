土方之亂疑爆停工潮 高雄市有解：營建工地直送高雄港區土地

本報今日刊登全國土石方去化問題，引爆全台停工潮，高雄市工務局今回應強調，近期土石方管理強化，是市府配合中央政策，透過源頭查驗、運輸監控及最終去化查核全面導入電子聯單與GPS追蹤制度，目的在於杜絕非法棄置行為；目前全市公共及民間工程自去年11月起，以允許將營建剩餘土石方送往港區整地土地去化，營建工程皆能順利推動。

針對業界反映流程繁複及清運效率問題，工務局表示已多次邀集相關局處、不動產業者及營建剩餘土石方資源處理業者研商，建請中央針對營建剩餘土石方清運去化流程、管制方式及去化場所再精進，國土署1月14日宣布營建剩餘土石方清運制度精進措施，須經「出土工地－土資場－最終去化地」的三段式流程，已可依土石方性質，將清運處理過程調整為「營建工地（A）直送最終去化地（C）」的直送機制。

工務局表示，凡未混雜營建廢棄物、具再利用或整地需求之單純土石方，經查驗合格後，即可免進土資場，直接送往高雄港區整地土地進行去化，大幅提升清運效率、降低工地負擔，「相關作法，高雄市不動產及營建業者皆表高度肯定」，認為市府積極協助產業銜接新制，確實解決問題及滿足業界的需求，營建工程能順利推動。

工務局指出，高雄市公共及民間工程自去年11月7日起，已依「高雄市港區整地收受土石方實施計畫」將營建剩餘土石方送往港區整地土地進行去化，民間工程也自今年1月5日起陸續進場，目前公共與民間工程皆已有實際進場，工程推動順利，顯示高雄市已具備具體、可行，且已正常運作中的土石方去化機制，「並非外界所稱無處可去」。