為幸福充值 泰嘉開發尾牙宴率員工返澎湖家鄉做公益、注暖流

澎湖縣冬天觀光業慘澹，泰嘉開發董事長呂金發砸下數百萬元再度率員工返鄉舉辦企業尾牙，也邀旗下基金會長年扶助的學子參與，犒賞員工一年辛勞之餘，更以行動支持家鄉觀光產業及公益事務。

澎湖因冬天東北季風冷洌，觀光業向來是做半年、休半年，澎湖出身的呂金發鑑此，去年起將企業尾牙移回家鄉舉辦，也安排員工深度探訪澎湖故鄉，為澎湖冬季觀光產業挹注活水。

呂金發說，他父親已90高齡，平時他在台灣奮鬥，年前返鄉辦尾牙，也讓父親及親族同樂，其次另個重要的目的是與扶助童相聚，勉勵他們在課業上精進，突破環境限制，將來出人頭地。

呂金發父親早年做明蝦批發，是澎湖當地最大宗，退伍後他原本跟著父親打拚，但長年需凌晨3、4點冒著冷風起早理貨，自己年輕力壯都吃不消，也體悟到打理事業真的不簡單，對父親更加折服。後來他轉入建築代銷業打拚，再轉戰建築業，一路拚戰至成立泰嘉開發集團，如今不但進軍日本，事業體也廣及印刷環保版材，而他不忘本，事業有成之餘致力回饋故鄉，他說，回鄉辦尾牙，也象徵「回到家(嘉)的起點」。

泰嘉開發成立「澎湖縣泰嘉社會福利基金慈善事業基金會」， 交由專業人士處理，近3年已為澎湖注入超過8位數的公益資源，推動「安心扶助金」、「安心助學金」等計畫，聚焦於弱勢學童的扶助與人才培育。基金會也攜手北醫「楓杏醫療服務隊」，深入澎湖各社區辦理巡迴義診與衛教宣導，並規劃國中小醫學營隊，啟發學生對醫療與醫學領域的興趣。形成正向循環，讓善與溫暖能在澎湖持續累積。

尾牙宴中，他向鄉親分享企業近年的努力成果。指泰嘉開發完成品牌升級，像台南「璞日」一案即引進日本建築大師丹下憲孝，為台灣住宅美學開創新高度，也進軍日本熊本市，開發酒店式公寓，預計今年4月動工，投資金額達20億元，也將在台積電熊本廠附近規畫高端住宅。此外，轉投資的太普高於2025年成功研發印刷環保版材，產品已拓展至美國、巴西市場，今年更擴增全新產線。