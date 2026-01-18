金門太武山前山馬路施工 農曆年前至3/5暫開放 拚7月完工

為提升太武山區整體遊憩品質與行車安全，金門國家公園管理處辦理「玉章路鋪面改善工程」，目前前山路段已封閉施工。不過，考量春節期間登山走春需求，以及農曆正月十七重要的上山參拜民俗，金管處彈性調整施工期程，宣布前山段將於115年2月13日至3月5日開放通行，並自3月6日起再度封閉施工。

金管處指出，本次工程重點為玉章路前山段，也就是玉章路牌樓至海印寺，施工內容包括道路拓寬、鋪面改善及景觀亮點營造。依最新現勘結果，施工與交通動線調整如下：第一階段封閉施工維持原規劃，自114年12月29日至115年2月12日止；配合年節與民俗活動，115年2月13日至3月5日暫停施工並全面開放通行，便利鄉親及香客上山祈福。

第二階段則自115年3月6日起重新封閉前山路段，工程預計於115年7月完工，屆時將全面恢復通行，確切日期另行公告。

金管處也提醒，太武山後山屏東段道路雖已完成修繕並開放通行，但車輛仍須依規定持有合法通行證。

前山封閉期間，登山民眾請將車輛停放於山下「屏東文康中心停車場」，避免違停影響交通。另因後山路段坡度陡、彎道多，行車務必減速慢行，並遵守現場交通標誌與指引。