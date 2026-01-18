土方新制讓土方無處去 高雄業者預言：春節後有中小型包商倒閉潮

快訊

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高雄營建剩餘土石方無處可去，公家土資場容納量不足；圖為三民區一處私人建案先刨除地面，石塊堆置約有半樓高，未清運也未覆蓋紗網處置。記者石秀華／攝影
高雄營建剩餘土石方無處可去，公家土資場容納量不足；圖為三民區一處私人建案先刨除地面，石塊堆置約有半樓高，未清運也未覆蓋紗網處置。記者石秀華／攝影

高雄去年爆發美濃大峽谷事件，政府加強控管營建剩餘土石方流向，並實施管理GPS、電子聯單等行政流程，但新制去化管道流程因合法土資場容納量不足，造成民間建案、工程與公共工程不少出現停擺現象，有業者甚至預言「年後會有中小型包商倒閉潮」。

有業者指出，市府、中央要求車輛與工地裝設GPS與QR Code、每車次上傳車輛裝載照片，電子聯單成為標準流程，此項措施不僅顯著增加建設公司行政負擔，在政策未完整情況下，每一間土資場因場地收容、面積問題等，導致收容量體也變少，變相的導致工期延長，加深施工的工地危險性，甚至有開挖到一半的工地將會面臨支撐部分的失壓，嚴重會導致連續壁塌陷問題。

「大家比打仗還難過，水深火熱！」土資場業者指出，目前多數工地與土資場「幾乎停擺」，停工已逾4、5個月，工程進度延宕、供應鏈斷鏈；業者指，建商每月燒錢，背負銀行貸款與完工期限，加上材料、模板及廢土處理、危害物處理費用上升、停工期間資金利息疊加，「若短期內無法恢復，年後恐出現大量倒閉與裁員潮，憂心失業率上升、治安與社會問題都會加劇」。

業者認為，過往因民間合法去化不足，導致亂倒、棄置案增加，中央政府應協助地方政府輔導業者，探討合法去化，讓挖掘出來的土壤再循環再利用，才是當下最好的處理方式，若政府只用突襲式強制安裝與查緝、扣車拍賣，只會迫使業者鋌而走險或停擺，反增加亂倒風險。

業者表示，「多數逼不得已先跑、先挖地面再說」，因合法土方去向稀少、法規也未明朗化，若不施工會更慘，包商、工人這一連串的生物鏈會影響更多家庭的生計。

業者主張對偷倒與違規者重刑嚇阻，同時呼籲政府對守法業者應提供過渡期與清晰路徑，避免「一刀切」導致集體違規或停工，並建議不管在農地、魚塭地也好，只要是有需要回填土壤的低窪地，在嚴格控管土方資源產品的來源、土壤品質之下來亦可申請合法回填作業。

業者同時希望中央政府能推動沿海嚴重土壤液化等地區來進行土壤改良，不僅可改善低窪淹水狀況，也可讓土壤回歸大地，同時和業界；學者進行專案討論，如何讓這些土壤、紅磚、水泥塊能在透過加工再利用轉換成產品，達到中央政府宣導的循環再利用，繼而降低營建成本達到雙贏局面。

高雄營建剩餘土石方無處可去，原環保局鼓山清潔隊用地正進行土壤汙染改善工程，拆卸鐵圍籬達一樓高高度，未清運。記者石秀華／攝影
高雄營建剩餘土石方無處可去，原環保局鼓山清潔隊用地正進行土壤汙染改善工程，拆卸鐵圍籬達一樓高高度，未清運。記者石秀華／攝影

