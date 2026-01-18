土方新制讓土方無處去 高雄業者預言：春節後有中小型包商倒閉潮

高雄去年爆發美濃大峽谷事件，政府加強控管營建剩餘土石方流向，並實施管理GPS、電子聯單等行政流程，但新制去化管道流程因合法土資場容納量不足，造成民間建案、工程與公共工程不少出現停擺現象，有業者甚至預言「年後會有中小型包商倒閉潮」。

有業者指出，市府、中央要求車輛與工地裝設GPS與QR Code、每車次上傳車輛裝載照片，電子聯單成為標準流程，此項措施不僅顯著增加建設公司行政負擔，在政策未完整情況下，每一間土資場因場地收容、面積問題等，導致收容量體也變少，變相的導致工期延長，加深施工的工地危險性，甚至有開挖到一半的工地將會面臨支撐部分的失壓，嚴重會導致連續壁塌陷問題。

「大家比打仗還難過，水深火熱！」土資場業者指出，目前多數工地與土資場「幾乎停擺」，停工已逾4、5個月，工程進度延宕、供應鏈斷鏈；業者指，建商每月燒錢，背負銀行貸款與完工期限，加上材料、模板及廢土處理、危害物處理費用上升、停工期間資金利息疊加，「若短期內無法恢復，年後恐出現大量倒閉與裁員潮，憂心失業率上升、治安與社會問題都會加劇」。

業者認為，過往因民間合法去化不足，導致亂倒、棄置案增加，中央政府應協助地方政府輔導業者，探討合法去化，讓挖掘出來的土壤再循環再利用，才是當下最好的處理方式，若政府只用突襲式強制安裝與查緝、扣車拍賣，只會迫使業者鋌而走險或停擺，反增加亂倒風險。

業者表示，「多數逼不得已先跑、先挖地面再說」，因合法土方去向稀少、法規也未明朗化，若不施工會更慘，包商、工人這一連串的生物鏈會影響更多家庭的生計。

業者主張對偷倒與違規者重刑嚇阻，同時呼籲政府對守法業者應提供過渡期與清晰路徑，避免「一刀切」導致集體違規或停工，並建議不管在農地、魚塭地也好，只要是有需要回填土壤的低窪地，在嚴格控管土方資源產品的來源、土壤品質之下來亦可申請合法回填作業。