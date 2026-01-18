澎湖「年年有魚」路跑 完賽獲石斑魚

澎湖縣2026「Run in Penghu．跑進海洋．年年有魚」海島路跑活動，來自全台各地近2300名跑者今天上午在寒風中起跑，完賽者可獲得1公斤石斑魚。

澎湖縣政府「Run in Penghu．跑進海洋．年年有魚」海島路跑活動，由澎湖縣長陳光復、澎防部指揮官陳俊源、國民黨議員許國政、無黨籍議員蘇陳綉色與代言人安芝儇等人共同鳴笛後，近2300名跑者與親子組魚貫出發，場面壯觀，韓國人氣啦啦隊員安芝儇參加5公里路跑，為活動增添娛樂話題與青春活力。

陳光復表示，縣府首次舉辦「年年有魚」路跑活動，感謝這麼多的民眾在寒冷天氣下參與，每名參賽選手都是自我挑戰，沿途可欣賞澎湖島內的美景，接下來還有鐵人三項、泳渡澎湖灣與海上花火節等活動，歡迎再到澎湖參加。

澎湖縣政府首辦的「年年有魚」路跑活動，以「永續海洋×食魚文化×運動觀光」為核心，區分11公里旅遊挑戰組及5公里親子休閒組，由縣政府前廣大門口起跑，串聯市區和郊區，沿途可欣賞街景與海島景觀，並設有多處在地特色補給站與SNK經典格鬥IP「拳皇」不知火舞主題等打卡區。

完賽者在菜園菊苑生態園區終點站，可獲得1公斤石斑魚的完賽禮或兌換石斑魚料理，年滿65歲以上和11公里前70名者，還有特別禮物。

縣府表示，未來持續推動結合運動、教育與在地特色的活動，深化民眾對海洋永續的認識，打造具澎湖特色的運動觀光品牌，讓更多人透過運動認識澎湖、愛上澎湖。