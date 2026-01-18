升級單車廊道！屏東縣規畫10條主線串起文化、生態與城市風景

打造安全、舒適單車騎乘環境，屏東縣政府持續升級縣內單車路網，繼「單車鐵道萬倉街段改善工程」獲民眾好評，屏東縣府工務處今年盤點既有路線，規畫10條經典主線、14條潛力路線，向中央爭取6條優先建置計畫，總經費達1億900萬元，中央補助9592萬元、地方自籌1308萬元，盼打造兼具生活、運動與旅遊的單車友善城市。

工務處表示，屏東縣從2017年起陸續建置10條特色單車路線，為提升單車騎乘環境，去年完成屏東市萬倉街廊道改造，鋪面更新、街道家具整備、植被綠化與燈具照明設置，融入「貓洞」在地地景，將原本封閉橋下空間轉為開闊、安全步行與單車通廊，舉辦特色市集，活化公共空間，成為城市新亮點。

工務處指出，今年度重新盤點既有路線，規畫10條長程經典主線與14條潛力路線，向中央爭取6條優先建置案，包括，屏東縣菸糖延伸（棕線）、黃線海岸藍帶（林邊、佳冬）、溯源萬年溪（紅支1）、橙線延伸（潮州段）、綠支二（泰武鄉）等單車道建置工程，與紅線單車國道沿線優化工程，總經費合計1億900萬元。棕線與紅線工程已獲中央原則同意補助4224萬元，其餘建設工程爭取中。

菸糖延伸（棕線）將沿舊糖鐵路線延伸，串聯屏東菸廠與縣民公園，連結屏東科技大學及六堆客家文化園區，重現產業文化記憶，總經費1800萬；紅線單車國道全長約46.4公里，以九如鄉為起點，向南延伸至林邊大鵬灣，利用南二高橋下空間，打造不受日曬雨淋影響長距離騎乘環境，總經費3000萬元。

縣府規畫生態、文化與觀光特色單車路線，串聯東港、林邊、佳冬及枋寮沿海岸堤防的黃線海岸藍帶，飽覽漁村風光與海岸，總經費2300萬元；溯源萬年溪（紅支1）單車道則沿萬年溪上溯至濕地群與農業科技園區，對水環境與生態保育認識，總經費1300萬元。

橙線延伸（潮州段）單車建置工程，全長約25.7公里，總經費1500萬元，自高屏溪端出發，沿台88線高架橋下188縣道至潮州鎮，串聯林後四林平地森林園區、二峰圳，結合自然景觀與水利文化資源；綠支二（泰武鄉）連接萬金社區、佳平部落及舊泰武部落，讓單車騎士在18公里自然山林，體驗原鄉文化與大武山的景觀，總經費1000萬元。

工務處表示，未來全縣單車路網工程完工後，可克服南北狹長地形限制，結合生態保育、文化觀光、地方創生，打造低碳旅遊城市，銜接都市綠色廊帶。