台3線高雄內門段防撞桿頻遭撞壞 裸露螺絲釘成駕駛噩夢

省道台3線高雄內門路段常吸引重機族車遊，也是通往台南南化重要道路，內門消防隊路段近日豎立分隔防撞桿，常有大車衝撞、輾壓，長達5公分的基座螺絲釘裸露凸出或噴飛，發生多起輪胎刺破事故，民眾抱怨「工程品質不佳、經常撿到螺絲釘」。高雄工務段表示，因路幅不足以設分隔島才設軟質分向桿，將會勘研擬改善。

台3線南部路段從台南楠西、南化串聯高雄內門、旗山至屏東，山區坡度起伏大又多彎道，不時發生交通事故。為此公路局在台3線與182線交會處設置防撞桿，從超商到木柵教會，多處路段一整排全是黃色防撞桿。

居民抱怨，防撞桿豎立後常遭車輛碰撞，尤其大貨車、砂石車轉彎半徑較大，迴轉時常不小心碾壓，防撞桿被撞後可能連同基座螺絲整個拔起噴飛，就算螺絲釘未因外力連根拔起也會裸露在外，全家便利商店、菜公坑到十三甲路段轉彎處多，路面最常發現鬆脫螺絲釘，開車或騎車都要特別小心。

「一旦被超大鐵螺絲刺破輪胎，連補都不能補，必須換新輪胎！」林姓居民說自己是受害者，且有多人跟他同病相憐，因為求償無門，多半自認倒楣；後來看見路面出現鬆脫螺絲釘，常主動下車撿拾丟棄。

市議員林義迪指出，昨日他參加野森動物學校開幕，親眼目睹多隻防撞桿被撞壞，每桿有3隻粗大螺絲釘，長度至少5公分，真的很危險，不該為改善道路安全反而製造更多不安全，擇日邀工務局及公路局會勘改善。

旗山警分局表示，經查詢內門分駐所及中埔派出所資料，近日未接獲相關報案，會加強留意。公路局南分局高雄工務段解釋，台3線內門路段許多地方畫設雙黃線禁止超車，為避免大車越線才設置防撞桿，設置路段都是易肇事處，會聽取地方反映研擬改善。