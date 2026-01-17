影／高雄內門動物園試營運 野森動物學校主打與動物互動

歷經10年籌備與建設，備受期待的高雄內門觀光休閒園區以「野森動物學校」為招牌，今天啟動試營運，市長陳其邁出席揭牌，他提到園區是公私協力的成功典範，結合內門在地宗教文化與生態教育，將串聯旗美地區觀光廊帶，成為東高雄兼具生命教育與休閒價值的最新指標。

陳其邁感謝內門紫竹寺的支持，他指出，紫竹寺以象徵性1元租金提供土地，大幅降低市府徵收成本，讓這座園區得以誕生，展現了「在地共好」的精神，他同時肯定民間經營團隊投入資源，打造不輸都會區的高品質互動體驗。

高雄內門「野森動物學校」主打沉浸式互動體驗，園區內引進包括狐狸、水豚、哈里斯鷹及被稱為「笑笑羊」的瓦萊黑鼻羊等20種動物，遊客到園區內不僅可以近距離接觸、撫摸動物，還能親自餵食園區內的動物，甚至感受被狐狸包圍的新奇體驗。

陳其邁走訪「綿綿牧場」與「狐狸山谷」，與動物近距離互動，園區設計巧妙融入內門宋江藝陣的「雙斧」意象，並設有「森育冒險村」等親子遊憩設施，貫徹「動物是老師、森林是教室」的教育理念。

陳其邁表示，「野森動物學校」不僅是觀光景點，更是推動地方創生的基地，未來將結合宋江陣、總鋪師文化及火鶴花產業，透過「強強聯手」帶動內門及周邊區域發展。

高雄市觀光局指出，試營運期間園區採全預約制，民眾需事先上網預約，票價部分祭出優惠，全票399元、高雄市民獨享299元、半票149元，設籍內門區的居民及2歲以下兒童則可免費入園。