快訊

女友趴引擎蓋阻她酒駕遭甩死 告代火大：騙國民法官說不會上訴

不只台灣！美國也欠日本近2300億台幣軍購 簽約逾5年仍未交貨

AI供應鏈是美股2026五大風險之最 脆弱環節不只是台積電和ASML

聽新聞
0:00 / 0:00

影／高雄內門動物園試營運 野森動物學校主打與動物互動

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
狐狸谷內飼養許多狐狸，讓遊客能近距離接觸欣賞。記者巫鴻瑋／攝影
狐狸谷內飼養許多狐狸，讓遊客能近距離接觸欣賞。記者巫鴻瑋／攝影

歷經10年籌備與建設，備受期待的高雄內門觀光休閒園區以「野森動物學校」為招牌，今天啟動試營運，市長陳其邁出席揭牌，他提到園區是公私協力的成功典範，結合內門在地宗教文化與生態教育，將串聯旗美地區觀光廊帶，成為東高雄兼具生命教育與休閒價值的最新指標。

陳其邁感謝內門紫竹寺的支持，他指出，紫竹寺以象徵性1元租金提供土地，大幅降低市府徵收成本，讓這座園區得以誕生，展現了「在地共好」的精神，他同時肯定民間經營團隊投入資源，打造不輸都會區的高品質互動體驗。

高雄內門「野森動物學校」主打沉浸式互動體驗，園區內引進包括狐狸、水豚、哈里斯鷹及被稱為「笑笑羊」的瓦萊黑鼻羊等20種動物，遊客到園區內不僅可以近距離接觸、撫摸動物，還能親自餵食園區內的動物，甚至感受被狐狸包圍的新奇體驗。

陳其邁走訪「綿綿牧場」與「狐狸山谷」，與動物近距離互動，園區設計巧妙融入內門宋江藝陣的「雙斧」意象，並設有「森育冒險村」等親子遊憩設施，貫徹「動物是老師、森林是教室」的教育理念。

陳其邁表示，「野森動物學校」不僅是觀光景點，更是推動地方創生的基地，未來將結合宋江陣、總鋪師文化及火鶴花產業，透過「強強聯手」帶動內門及周邊區域發展。

高雄市觀光局指出，試營運期間園區採全預約制，民眾需事先上網預約，票價部分祭出優惠，全票399元、高雄市民獨享299元、半票149元，設籍內門區的居民及2歲以下兒童則可免費入園。

為迎接寒假人潮，園區也安排雜技與魔術表演，不過考量周邊停車空間有限，觀光局呼籲遊客多利用大眾運輸，可於旗山轉運站搭乘8035路公車前往，假日也有加開每半小時一班的接駁專車。

小朋友圍觀狐獴展區，不斷討論狐獴的嬌小身形和可愛樣貌。記者巫鴻瑋／攝影
小朋友圍觀狐獴展區，不斷討論狐獴的嬌小身形和可愛樣貌。記者巫鴻瑋／攝影
園區內猛禽區能近距離與哈里斯鷹接觸，由飼養員講解其生態習性。記者巫鴻瑋／攝影
園區內猛禽區能近距離與哈里斯鷹接觸，由飼養員講解其生態習性。記者巫鴻瑋／攝影
迷你馬展區讓遊客能親自餵食，感受與動物的近距離互動。記者巫鴻瑋／攝影
迷你馬展區讓遊客能親自餵食，感受與動物的近距離互動。記者巫鴻瑋／攝影
園區內有各式動物，還有可愛的兔豚在入口迎接遊客。記者巫鴻瑋／攝影
園區內有各式動物，還有可愛的兔豚在入口迎接遊客。記者巫鴻瑋／攝影
園區內飼養許多「水豚君」，不僅十分親人還會主動索討青草飼料。記者巫鴻瑋／攝影
園區內飼養許多「水豚君」，不僅十分親人還會主動索討青草飼料。記者巫鴻瑋／攝影

動物 內門 陳其邁 狐狸 高雄市 觀光景點

延伸閱讀

陳其邁公布冬日遊樂園主題IP為超人力霸王 向無名超人致敬

賴總統21日親替陳亭妃、賴瑞隆披競選綵帶 陳其邁將見證

高雄六龜行政中心落成典禮 陳其邁：可當避難收容空間

徐國勇批蔣萬安騙選票 北市反擊指打臉陳其邁：不愧最強操盤手

相關新聞

影／高雄內門動物園試營運 野森動物學校主打與動物互動

歷經10年籌備與建設，備受期待的高雄內門觀光休閒園區以「野森動物學校」為招牌，今天啟動試營運，市長陳其邁出席揭牌，他提到...

整治道安反釀危機？台3線內門路段防撞桿遭撞爛 粗長螺絲釘成輪胎殺手

省道台3線高雄內門路段常吸引重機族車遊，也是通往台南南化重要道路，內門消防隊路段近日重鋪道路後豎立分隔防撞桿，車輛衝撞或...

屏東縣公布測速照相及科技執法地圖 36支執法固定測速、3個月調整一次

屏東縣警察局建置「測速照相及科技執法地圖」，定期於官網公布全縣36處固定式測速照相雷達主機，及46處科技執法設置點。交通...

救國團金門團務幹部交接 許雪芳成「嬌點」接掌真善美聯誼會

救國團金門縣團委會今天在金門青年活動中心集會堂舉辦「社會團務基層組織領導幹部交接授證典禮暨聯誼餐會」，完成多項重要會務交...

屏東特色公園再添一座 九如菸葉場變身巴轆公園

屏東縣政府推動一鄉鎮一特色遊戲場計畫，今天有又一座公園亮相，九如鄉巴轆公園經整建後開放。巴轆公園前身為菸葉改良場，設計保...

金門縣消防局備戰國際繩索救援賽 蔡其雍議員到場慰問打氣

金門縣消防局積極備戰「2026繩索救援國際邀請賽」，持續強化專業救援能量。金門縣議員蔡其雍今日前往消防局慰問參訓消防人員...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。