整治道安反釀危機？台3線內門路段防撞桿遭撞爛 粗長螺絲釘成輪胎殺手

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
每個防撞桿用3孔螺絲釘固定，居民抱怨，鬆脫的螺絲釘又大又長，對用路人造成很大威脅。圖／讀者提供
省道台3線高雄內門路段常吸引重機族車遊，也是通往台南南化重要道路，內門消防隊路段近日重鋪道路後豎立分隔防撞桿，車輛衝撞或輾壓毀損防撞桿，常造成長達5公分的基座螺絲釘裸露突出或噴飛，發生多起輪胎刺破事故，民眾抱怨「工程品質不佳、路過經常撿到螺絲釘」。公路局高雄工務段表示，因路幅不足設分隔島才設軟質分向桿，將會勘研擬改善。

省道台3線南部路段從台南楠西、南化串連高雄內門、旗山至屏東，山區坡度起伏大又多彎道，不時發生交通事故。為此公路局設置防撞桿，從全家超商到木柵教會，多處路段一整排全是黃色防撞桿。

在地鄉親說，防撞桿豎立後常發生車輛碰撞，尤其大貨車、砂石車轉彎過徑比較大，迴轉時常不小心碾壓，導致防撞柱直接連同基座螺絲被拔起噴飛，就算螺絲釘沒有被外力連根拔起也會裸落在外，全家到菜公坑到十三甲這個路段轉彎處多，最常見鬆脫螺絲釘，開車或騎車都要特別小心。

市議員林義迪指出，他今天參加野森動物學校開幕，親眼目睹多隻防撞桿被撞壞，每桿有3隻粗大螺絲釘，長度至少5公分，真的很危險，不該為改善道路安全反而製造更多不安全，擇日邀相關單位會勘設法改善。

「萬一被超大鐵螺絲刺破輪胎，連補都不能補，必須換新輪胎！」林姓居民指出，自己是受害者之一，且有多人跟他一樣受害，因為求償無門，多半自認倒楣；後來看見路面出現鬆脫螺絲釘，常主動下車撿拾丟棄。

旗山警分局表示，內門分駐所及中埔派出所回報，近日未接獲相關報案，會加強留意。公路局南分局高雄工務段解釋，台3線內門路段許多地方劃設雙黃線禁止超車，為避免大車越線才設置防撞桿，設置路段都是易肇事處，會聽取地方反映研擬改善。

內門 交通事故 台南

