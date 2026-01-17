畫家鄭開翔走繪金門 水彩記錄洋樓、軍事遺跡

中央社／ 金門17日電

曾在金門服役的畫家鄭開翔，返金門創作，近2年來藉水彩記錄生活，今天個人展開幕。他表示，金門有豐富洋樓、軍事遺跡等，他讓自己保持放空，盼畫出建築斑駁或塗鴉等生活感。

鄭開翔在113年3月獨自來到金門，歷經1年8個月時間走訪各地創作水彩畫，「浯島畫日子－城市觀察畫家走繪金門」個展今天在金門縣文化局開幕，展出60幅作品，場景包含各鄉鎮街區閩厝洋樓、軍事遺跡與自然景色等。

鄭開翔接受媒體聯訪表示，94到96年他在金門服役，「一直對金門有掛念」；這次回到金門，也尋訪過去待過營區，發現較大營區還在，但很多防空堡被拆掉或埋沒荒煙蔓草。但他也說，改變其實很正常，「難道真的希望金門20年都不改變嗎？」

鄭開翔表示，重返金門，特別不事先搜尋網路資訊、報導等，讓自己在地待較長時間，並保持放空，生活上可能會有意外發現。

他分享，有天到訪金門特約茶室，從附近小路走出時，發現1棵漂亮的大樹，後面有老舊的中正堂、戲院賣票場所，「上面還寫有票價多少錢等等，看到之前留下的生活痕跡，很讓人感動。」

記者詢問探索金門與其他地區差異，鄭開翔表示，在台灣迷路時，也能意外發現特別景色，但金門能看到的東西更廣泛，例如在台灣不太可能發現軍事遺跡，而眾多軍事遺跡就是金門特色之一。

根據主辦單位資訊，「浯島畫日子－城市觀察畫家走繪金門」展覽在文化局第二展場，自今天起展出至2月4日。

金門 軍事 畫家

延伸閱讀

救國團金門團務幹部交接 許雪芳成「嬌點」接掌真善美聯誼會

金門替代役男穿警察雨衣值勤惹議 警方：申誡1次

曾遭愛情詐騙又中招？「追回200萬」話術讓金門女險二度受害

熬了22年終於扶正！李金治真除接掌金門衛生局 提三大願景

相關新聞

屏東縣公布測速照相及科技執法地圖 36支執法固定測速、3個月調整一次

屏東縣警察局建置「測速照相及科技執法地圖」，定期於官網公布全縣36處固定式測速照相雷達主機，及46處科技執法設置點。交通...

救國團金門團務幹部交接 許雪芳成「嬌點」接掌真善美聯誼會

救國團金門縣團委會今天在金門青年活動中心集會堂舉辦「社會團務基層組織領導幹部交接授證典禮暨聯誼餐會」，完成多項重要會務交...

屏東特色公園再添一座 九如菸葉場變身巴轆公園

屏東縣政府推動一鄉鎮一特色遊戲場計畫，今天有又一座公園亮相，九如鄉巴轆公園經整建後開放。巴轆公園前身為菸葉改良場，設計保...

金門縣消防局備戰國際繩索救援賽 蔡其雍議員到場慰問打氣

金門縣消防局積極備戰「2026繩索救援國際邀請賽」，持續強化專業救援能量。金門縣議員蔡其雍今日前往消防局慰問參訓消防人員...

青年文化幣怎麼用？屏縣整合文化場館推多項優惠

今年起13至22歲青年每人可獲1200點文化幣，屏東縣政府整合屏東演藝廳、恆春文化中心、屏東縣王船文化館及勝利星村等多處...

高雄仁武區歲末年終關懷品超澎湃 林岱樺現身支持者喊加油

時序進入歲末年終，高雄市仁武區公所集結台塑公司等21慈善機構舉辦「寒冬送暖」活動，冷凍海鮮、白米、罐頭及清潔用品等豐富關...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。