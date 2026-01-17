屏東縣公布測速照相及科技執法地圖 36支執法固定測速、3個月調整一次

屏東縣警察局建置「測速照相及科技執法地圖」，定期於官網公布全縣36處固定式測速照相雷達主機，及46處科技執法設置點。交通隊表示，固定式測速照相每3個月就會調整一次，並會在官網公布，讓用路人提高警覺、依速限減速慢行。

屏東縣境內目前有109支固定式測速照相桿，但實際配置雷達主機有執法的僅36處。縣警局表示，考量執法資源最佳化，雷達主機會不定期輪替，結合事故熱點與違規態樣分析，把資源用在最需要的地方。

交通隊長謝志鴻表示，每3個月就會定期開會討論，依各分局轄內事故數據與路段風險變化，檢討36處固定測速的執法位置；每次調整後，也會同步更新地圖資訊，讓民眾可以清楚、即時地查詢相關資訊。

另外全縣46處科技執法中，包括3處區間測速，還有違規停車、不依標線行駛、闖紅燈、不禮讓行人等路口多功能型等，在地圖中也都有標示。謝志鴻表示，官網地圖可依鄉鎮、市區、路名或位置查詢，亦可搭配行前規畫路線，掌握行經路段風險。

縣警局提醒，除了固定式測速外，針對特定事故與時段熱點，會搭配移動式測速進行機動取締，用路人勿心存僥倖，務必依速限行駛。警察局長甘炎民表示，公開地圖並不是要開罰，而是希望民眾減少事故、養成守法減速習慣。

相關資訊可查詢，屏東縣政府警察局官方網站：https://www.pthg.gov.tw/PCPB/Default.aspx；測速照相及各類科技執法地圖：https://map-pingtung.shvdp.com/。