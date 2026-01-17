快訊

中天主播涉犯國安法遭羈押禁見 現役軍人也涉案！國防部不予評論

理組生來對答案！115學測首日 數學A、自然科解答一次掌握

屏東縣公布測速照相及科技執法地圖 36支執法固定測速、3個月調整一次

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
固定式測速照相桿。圖／報系資料照
固定式測速照相桿。圖／報系資料照

屏東縣警察局建置「測速照相及科技執法地圖」，定期於官網公布全縣36處固定式測速照相雷達主機，及46處科技執法設置點。交通隊表示，固定式測速照相每3個月就會調整一次，並會在官網公布，讓用路人提高警覺、依速限減速慢行。

屏東縣境內目前有109支固定式測速照相桿，但實際配置雷達主機有執法的僅36處。縣警局表示，考量執法資源最佳化，雷達主機會不定期輪替，結合事故熱點與違規態樣分析，把資源用在最需要的地方。

交通隊長謝志鴻表示，每3個月就會定期開會討論，依各分局轄內事故數據與路段風險變化，檢討36處固定測速的執法位置；每次調整後，也會同步更新地圖資訊，讓民眾可以清楚、即時地查詢相關資訊。

另外全縣46處科技執法中，包括3處區間測速，還有違規停車、不依標線行駛、闖紅燈、不禮讓行人等路口多功能型等，在地圖中也都有標示。謝志鴻表示，官網地圖可依鄉鎮、市區、路名或位置查詢，亦可搭配行前規畫路線，掌握行經路段風險。

縣警局提醒，除了固定式測速外，針對特定事故與時段熱點，會搭配移動式測速進行機動取締，用路人勿心存僥倖，務必依速限行駛。警察局長甘炎民表示，公開地圖並不是要開罰，而是希望民眾減少事故、養成守法減速習慣。

相關資訊可查詢，屏東縣政府警察局官方網站：https://www.pthg.gov.tw/PCPB/Default.aspx；測速照相及各類科技執法地圖：https://map-pingtung.shvdp.com/

屏東縣警察局建置「測速照相及科技執法地圖」，定期於官網公布全縣36處固定式測速照相雷達主機，及46處科技執法設置點。記者潘奕言／翻攝
屏東縣警察局建置「測速照相及科技執法地圖」，定期於官網公布全縣36處固定式測速照相雷達主機，及46處科技執法設置點。記者潘奕言／翻攝

測速 屏東縣

延伸閱讀

禮讓將遭科技執法開罰！救護車卡車陣4分鐘 網嘆：舉證耗心力

跨越高屏溪亂丟垃圾…男載廢菜渣5分鐘倒27籃 環保局重罰

全面啟動AI科技執法 環境部23.5億元打造 「非法棄置智慧圍籬」

測速照相太多？警政署：道路工程改善無效再設置

相關新聞

屏東縣公布測速照相及科技執法地圖 36支執法固定測速、3個月調整一次

屏東縣警察局建置「測速照相及科技執法地圖」，定期於官網公布全縣36處固定式測速照相雷達主機，及46處科技執法設置點。交通...

救國團金門團務幹部交接 許雪芳成「嬌點」接掌真善美聯誼會

救國團金門縣團委會今天在金門青年活動中心集會堂舉辦「社會團務基層組織領導幹部交接授證典禮暨聯誼餐會」，完成多項重要會務交...

屏東特色公園再添一座 九如菸葉場變身巴轆公園

屏東縣政府推動一鄉鎮一特色遊戲場計畫，今天有又一座公園亮相，九如鄉巴轆公園經整建後開放。巴轆公園前身為菸葉改良場，設計保...

金門縣消防局備戰國際繩索救援賽 蔡其雍議員到場慰問打氣

金門縣消防局積極備戰「2026繩索救援國際邀請賽」，持續強化專業救援能量。金門縣議員蔡其雍今日前往消防局慰問參訓消防人員...

青年文化幣怎麼用？屏縣整合文化場館推多項優惠

今年起13至22歲青年每人可獲1200點文化幣，屏東縣政府整合屏東演藝廳、恆春文化中心、屏東縣王船文化館及勝利星村等多處...

高雄仁武區歲末年終關懷品超澎湃 林岱樺現身支持者喊加油

時序進入歲末年終，高雄市仁武區公所集結台塑公司等21慈善機構舉辦「寒冬送暖」活動，冷凍海鮮、白米、罐頭及清潔用品等豐富關...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。