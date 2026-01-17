快訊

救國團金門團務幹部交接 許雪芳成「嬌點」接掌真善美聯誼會

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
長期深耕公益、擁有豐富社會服務經驗的許雪芳，正式接任金門縣真善美聯誼會長，成為全場矚目「嬌點」，也象徵金門公益能量持續傳承與擴展。記者蔡家蓁／攝影
救國團金門縣團委會今天在金門青年活動中心集會堂舉辦「社會團務基層組織領導幹部交接授證典禮暨聯誼餐會」，完成多項重要會務交接。其中，長期深耕公益、擁有豐富社會服務經驗的許雪芳，正式接任金門縣真善美聯誼會長，成為全場矚目「嬌點」，也象徵金門公益能量持續傳承與擴展。

典禮首先進行金門縣真善美聯誼會長交接，由金門縣團委會主委馬志亮擔任監交人，新會長許雪芳自卸任會長李月黎手中接下印信，正式履新；隨後金城鎮團委會由原會長陳孝瑜將印信交付新會長莊嘉銘；新成立的金寧鄉團委會則由馬志亮親自將印信授予創會長楊霈璿。

包括救國團金門縣團友會長陳金福、金門縣政府教育處長黃雅芬、金門防衛指揮部政戰主任王石朋、立委陳玉珍服務處辦公室主任林孫全、金城鎮長李誠智等多位貴賓到場觀禮，共同見證基層團務的重要時刻。

馬志亮致詞時表示，真善美聯誼會在卸任會長李月黎帶領下，長年投入公益服務，成果斐然，並成功促成台灣各縣市真善美團隊來金交流，提升金門能見度。他期許許雪芳在既有基礎上，持續壯大組織量能，深化公益影響力，也肯定新接任兩位年輕會長的熱忱，盼為救國團注入更多活力。

縣府教育處長黃雅芬致詞指出，救國團與真善美聯誼會長期投入社會關懷，為地方帶來穩定而正向的力量，期盼在新任會長領導下，公私部門持續攜手，讓金門社會更加和樂安康。

金城鎮團委會長莊嘉銘表示，將秉持「有量有福」精神，持續付出與開創，並結合家扶與青年社團力量，讓服務資源遍及金門各角落；金寧鄉團委會創會長楊霈璿則表示，未來將積極吸引更多年輕人投入救國團，將創新想法化為實際行動，為地方公益注入新能量。

新任金門縣真善美聯誼會長許雪芳致詞時，感謝歷任會長的提攜與團隊支持，強調將延續真善美「真誠服務、善盡職責、美化人生」的宗旨，深耕公益、回饋鄉里，讓愛心在金門持續扎根。

許雪芳在金門經營有線電視有成，她的人生歷程也相當勵志，她高中輟學、15歲隻身赴台，從鞋廠生產線女工做起，靠著半工半讀補足專業知識，一路獲拔擢為會計主管；後因家庭因素返鄉，一切歸零重新出發。民國82年，毅然踏上創業之路，歷經挫折卻不退縮，將人生磨練轉化為服務社會的養分。目前除擔任真善美聯誼會會長外，許雪芳也是金門縣生命線協會理事長，長期關懷中高齡者、獨居長者與弱勢家庭，並建立跨社區支持網絡，是金門公益圈中不可或缺的重要推手。

救國團金門縣團委會今天舉辦「社會團務基層組織領導幹部交接授證典禮」，與會貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣團委會主委馬志亮（中）擔任監交人，新會長許雪芳（右）自卸任會長李月黎（左）手中接下印信，正式履新。記者蔡家蓁／攝影
金門縣團委會主委馬志亮（左二）頒發感謝狀給金門縣真善美聯誼會卸任會長李月黎（右二），她的先生陳金福（右一）與兒子陳孝瑜（左一）也一同上台合影。記者蔡家蓁／攝影
