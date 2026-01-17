陳其邁公布冬日遊樂園主題IP為超人力霸王 向無名超人致敬

快訊

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高雄市長陳其邁今天公布今年高雄燈會主題IP將是日本超人力霸王蒞臨高雄，2月7日至3月1日在愛河灣及高雄港16至18號碼頭盛大登場。記者劉學聖／攝影
吉伊卡哇去年為高雄冬日遊樂園帶來觀光熱潮，高雄市長陳其邁今天出席內門野森動物學校開幕活動時也公布今年高雄燈會主題IP將是日本超人力霸王蒞臨高雄，市府表示，這個橫跨老中青三代的知名IP誕生恰滿60周年，2月7日至3月1日在愛河灣及高雄港16至18號碼頭盛大登場。

陳其邁表示，Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園會以超人降臨港都為策畫主題，展現「超人力霸王」正義及守護城市的意象，藉此向全台灣各個角落默默付出、守護民眾生活的無名超人致上最高敬意。

橫跨老中青三代的日本知名IP，已經讓人相當期待，2024年在高雄港登場的「黃色小鴨」，30天的展期，就為高雄帶進超過140億元的觀光產值，隔年2025年展出的「吉伊卡哇」系列，也創下6百萬的參觀人次，上億的觀光經濟。2026年高雄冬日遊樂園以「超人降臨港都」為主軸，展現超人降臨高雄港都、凝聚正向能量之意象，同時也會結合高雄港灣周邊景致，展現港灣魅力。

高雄市長陳其邁今天出席內門野森動物學校開幕活動。記者劉學聖／攝影
