陳其邁公布冬日遊樂園主題IP為超人力霸王 向無名超人致敬

吉伊卡哇去年為高雄冬日遊樂園帶來觀光熱潮，高雄市長陳其邁今天出席內門野森動物學校開幕活動時也公布今年高雄燈會主題IP將是日本超人力霸王蒞臨高雄，市府表示，這個橫跨老中青三代的知名IP誕生恰滿60周年，2月7日至3月1日在愛河灣及高雄港16至18號碼頭盛大登場。

陳其邁表示，Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園會以超人降臨港都為策畫主題，展現「超人力霸王」正義及守護城市的意象，藉此向全台灣各個角落默默付出、守護民眾生活的無名超人致上最高敬意。