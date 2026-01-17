聽新聞
0:00 / 0:00
屏東特色公園再添一座 九如菸葉場變身巴轆公園
屏東縣政府推動一鄉鎮一特色遊戲場計畫，今天有又一座公園亮相，九如鄉巴轆公園經整建後開放。巴轆公園前身為菸葉改良場，設計保留既有歷史紋理，結合在地菸葉場及檸檬產業意象，打造兼具文化特色與遊戲機能的全齡共融公園。
巴轆公園前身的菸葉改良場因設施老舊損毀，縣府經一年整建工程，今天以嶄新面貌完工。設計內容保留過去紋理，將菸葉廠房意象轉化為挑戰性遊具，包含3座不同高度的滑梯，讓小朋友可以在其中鑽、滾、爬、躺，玩得盡興。
除了特色遊戲場外，公園內還有生態池、步道、滑輪場等多樣設施，全區採無障礙設計，銀髮族與身障者皆能輕鬆通達。縣長周春米也參與開幕，和家長孩子一同開箱3座主題遊戲設施，並陪小朋友一起溜滑梯。
周春米表示，巴轆公園是她上任後首座完成規畫、設計、啟用的旗艦型共融遊戲場，園內融合菸葉廠及在地農作物檸檬等元素，並將滯洪池打造成生態水池及步道，提供跨世代遊戲及休憩空間。
她說，屏北是屏東重要的花果產地，農作物都具有特色。九如巴轆公園已完成，高樹北野公園順利動土，里港聯合辦公室正建設中，後續將規畫興建圖書館、托嬰中心及國民運動中心，能提供鄉親更完善公共服務。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言