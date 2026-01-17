快訊

蛋撻沒停售！肯德基改版「超極酥」挨轟 小編神回覆讓網友更火大

115學測自然／題目落落長…這題填表又畫圖「CP值低」 考生哀號：再放就沒分了

增加在美生產？盧特尼克：未赴美投資 部分台韓晶片商恐遭課100%關稅

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東特色公園再添一座 九如菸葉場變身巴轆公園

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東九如鄉巴轆公園前身為菸葉改良場，今化身遊戲機能的全齡共融公園正式啟用。記者潘奕言／攝影
屏東九如鄉巴轆公園前身為菸葉改良場，今化身遊戲機能的全齡共融公園正式啟用。記者潘奕言／攝影

屏東縣政府推動一鄉鎮一特色遊戲場計畫，今天有又一座公園亮相，九如鄉巴轆公園經整建後開放。巴轆公園前身為菸葉改良場，設計保留既有歷史紋理，結合在地菸葉場及檸檬產業意象，打造兼具文化特色與遊戲機能的全齡共融公園。

巴轆公園前身的菸葉改良場因設施老舊損毀，縣府經一年整建工程，今天以嶄新面貌完工。設計內容保留過去紋理，將菸葉廠房意象轉化為挑戰性遊具，包含3座不同高度的滑梯，讓小朋友可以在其中鑽、滾、爬、躺，玩得盡興。

除了特色遊戲場外，公園內還有生態池、步道、滑輪場等多樣設施，全區採無障礙設計，銀髮族與身障者皆能輕鬆通達。縣長周春米也參與開幕，和家長孩子一同開箱3座主題遊戲設施，並陪小朋友一起溜滑梯。

周春米表示，巴轆公園是她上任後首座完成規畫、設計、啟用的旗艦型共融遊戲場，園內融合菸葉廠及在地農作物檸檬等元素，並將滯洪池打造成生態水池及步道，提供跨世代遊戲及休憩空間。

她說，屏北是屏東重要的花果產地，農作物都具有特色。九如巴轆公園已完成，高樹北野公園順利動土，里港聯合辦公室正建設中，後續將規畫興建圖書館、托嬰中心及國民運動中心，能提供鄉親更完善公共服務。

屏東九如鄉巴轆公園前身為菸葉改良場，今化身遊戲機能的全齡共融公園正式啟用。記者潘奕言／攝影
屏東九如鄉巴轆公園前身為菸葉改良場，今化身遊戲機能的全齡共融公園正式啟用。記者潘奕言／攝影
屏東九如鄉巴轆公園前身為菸葉改良場，今化身遊戲機能的全齡共融公園正式啟用。記者潘奕言／攝影
屏東九如鄉巴轆公園前身為菸葉改良場，今化身遊戲機能的全齡共融公園正式啟用。記者潘奕言／攝影

設計 屏東縣政府 朋友

延伸閱讀

屏東九如巴轆公園啟用 承載歷史建菸葉主題遊戲塔

影／營養午餐免費每學年投入8.2億元 周春米：絕不會因此舉債

屏東也跟進營養午餐免費 周春米：決策艱難但守護孩子平等權

屏東縣國中小營養午餐費是否免費 周春米：仍在評估中

相關新聞

住商一坪換一坪！高雄大林蒲遷村新進度 元旦起分階段啟動土地價購

高雄大林蒲遷村啟動多年，新材料循環產業園區與鳳山、前鎮安置地同步作業，高雄市都委會去年審議通過「新材料循環產業園區」及「...

屏東特色公園再添一座 九如菸葉場變身巴轆公園

屏東縣政府推動一鄉鎮一特色遊戲場計畫，今天有又一座公園亮相，九如鄉巴轆公園經整建後開放。巴轆公園前身為菸葉改良場，設計保...

金門縣消防局備戰國際繩索救援賽 蔡其雍議員到場慰問打氣

金門縣消防局積極備戰「2026繩索救援國際邀請賽」，持續強化專業救援能量。金門縣議員蔡其雍今日前往消防局慰問參訓消防人員...

青年文化幣怎麼用？屏縣整合文化場館推多項優惠

今年起13至22歲青年每人可獲1200點文化幣，屏東縣政府整合屏東演藝廳、恆春文化中心、屏東縣王船文化館及勝利星村等多處...

高雄仁武區歲末年終關懷品超澎湃 林岱樺現身支持者喊加油

時序進入歲末年終，高雄市仁武區公所集結台塑公司等21慈善機構舉辦「寒冬送暖」活動，冷凍海鮮、白米、罐頭及清潔用品等豐富關...

高雄去年24起！用路人不守交通規則 頻釀輕軌碰撞事故

高雄輕軌去年發生24起挨撞事故，經警方判定，事故發生非輕軌之責，而是用路人不遵守交通規則肇事，高捷損失以數百萬元計；民眾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。