屏東特色公園再添一座 九如菸葉場變身巴轆公園

屏東縣政府推動一鄉鎮一特色遊戲場計畫，今天有又一座公園亮相，九如鄉巴轆公園經整建後開放。巴轆公園前身為菸葉改良場，設計保留既有歷史紋理，結合在地菸葉場及檸檬產業意象，打造兼具文化特色與遊戲機能的全齡共融公園。

巴轆公園前身的菸葉改良場因設施老舊損毀，縣府經一年整建工程，今天以嶄新面貌完工。設計內容保留過去紋理，將菸葉廠房意象轉化為挑戰性遊具，包含3座不同高度的滑梯，讓小朋友可以在其中鑽、滾、爬、躺，玩得盡興。

除了特色遊戲場外，公園內還有生態池、步道、滑輪場等多樣設施，全區採無障礙設計，銀髮族與身障者皆能輕鬆通達。縣長周春米也參與開幕，和家長孩子一同開箱3座主題遊戲設施，並陪小朋友一起溜滑梯。

周春米表示，巴轆公園是她上任後首座完成規畫、設計、啟用的旗艦型共融遊戲場，園內融合菸葉廠及在地農作物檸檬等元素，並將滯洪池打造成生態水池及步道，提供跨世代遊戲及休憩空間。