金門縣消防局備戰國際繩索救援賽 蔡其雍議員到場慰問打氣

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣消防局積極備戰「2026繩索救援國際邀請賽」，希望屆時可以拿下佳績。圖／金門縣消防局提供
金門縣消防局積極備戰「2026繩索救援國際邀請賽」，持續強化專業救援能量。金門縣議員蔡其雍今日前往消防局慰問參訓消防人員，除肯定第一線同仁長期投入高風險救災工作的辛勞，也期勉消防局持續精進訓練，提升整體救災應變與人員安全。

消防局指出，為迎戰國際賽事，自去年12月初起成立繩索救援專責隊伍，並於114年底至115年1月間密集辦理訓練，透過系統化課程與實務演練，強化繩索救援技術，並與國際救援標準接軌。

消防局表示，繩索救援為現代消防救災中不可或缺的專業項目，廣泛應用於高樓、深井、邊坡、山域及水域等高風險複合型災害環境。透過參與國際邀請賽，不僅可檢視平時訓練成果，也能與國內外救援隊伍交流觀摩，汲取先進救援經驗，對提升救災品質與人員安全具有實質助益。

本次訓練由具豐富實務經驗的金湖分隊小隊長蔡承霖全程指導，課程內容涵蓋固定點架設、主副繩配置、力學分配與風險評估等基礎與進階繩索系統建置，並進行高低角度救援操作、傷患包裹與吊掛技術，以及團隊分工與指揮協調等實務演練，並依國際賽制進行競賽模擬，提升臨場應變與戰術整合能力。

訓練期間，蔡其雍多次關心繩隊備訓狀況，今天更準備咖啡、運動飲料與能量補給品前往慰問，為參訓消防人員加油打氣。消防局長呂英華率副局長陳國瑋、主任秘書陳叁奇及各大隊主管，向議員說明訓練規劃及近期勤休制度與救災救護業務推動情形。

蔡其雍肯定消防局在政策與訓練上的持續精進，並提醒參訓同仁務必按部就班、落實各項安全程序，避免訓練與救災過程中發生意外，將所學技術轉化為實際救災的即戰力。

呂英華表示，感謝蔡議員到場關心與支持，讓消防同仁深切感受到地方民意代表對消防工作的重視；他強調，參與國際邀請賽的目的不僅在於競賽成績，更希望透過系統化訓練與實戰模擬，全面提升消防人員在高風險環境中的救援能力與安全意識，為守護縣民生命財產安全打下更堅實基礎。

