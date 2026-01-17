快訊

影像共創展現多元文化 高雄新住民分享動人故事

中央社／ 高雄17日電
「新聲話語－新住民藝術賦權影像共創計畫」由高雄市政府社會局輔導路竹新住民家庭服務中心，運用影像作為藝術賦權的工具，讓新住民透過自我探索與表達，主動成為文化創作者與敘事者，17日在高雄市立圖書館總館舉行成果影片發表會及映後座談，近百人參加。（高雄市政府社會局提供）中央社
「新聲話語－新住民藝術賦權影像共創計畫」由高雄市政府社會局輔導路竹新住民家庭服務中心，運用影像作為藝術賦權的工具，讓新住民透過自我探索與表達，主動成為文化創作者與敘事者，17日在高雄市立圖書館總館舉行成果影片發表會及映後座談，近百人參加。（高雄市政府社會局提供）中央社

高雄路竹新住民家庭服務中心邀集來自不同國家的11個新住民家庭，參與影像共創計畫，近百人今天在高雄市立圖書館總館參加成果發表，看見新住民家庭真實而動人的生命故事與文化力量。

高雄市政府社會局說明，「新聲話語－新住民藝術賦權影像共創計畫」由內政部新住民發展基金補助、高雄市政府社會局指導、台灣凝愛關懷弱勢協會主辦，上午在高雄市立圖書館總館舉行成果影片發表會及映後座談，近百人參加。

高雄社會局表示，此次計畫由路竹新住民家庭服務中心集結來自不同國家的11個新住民家庭共同參與，從故事發掘、腳本撰寫、拍攝實作到後製剪輯，陪伴新住民學習如何將生命經驗轉化為影像敘事，完成一部紀錄影片。

社會局指出，影片內容涵蓋家庭關係、工作職場、親子互動與情感經驗等多元主題，呈現新住民家庭在台生活中的努力、韌性與溫柔力量。

高雄市政府社會局副局長葉玉如表示，輔導路竹新住民家庭服務中心運用影像作為藝術賦權的工具，讓新住民透過自我探索與表達，主動成為文化創作者與敘事者。她指出，透過參與式影像創作與公開放映，提升新住民媒體近用權，也讓民眾看見新住民家庭真實而動人的生命故事，為多元、包容的台灣社會注入更多溫柔而堅定的力量。

台灣凝愛關懷弱勢協會執行長洪惠月表示，全片由新住民用手機拍攝，全程親自參與、共同創作完成。有名新住民母親在子女陪伴下，回到初來台時曾學習中文的小學，重溫當年在教室學習的回憶，有家庭則是全家總動員，協助燈光、場景與走位，讓影像成為連結親情與記憶的重要橋梁。

洪惠月說，在共創過程中，許多原本沉默、不敢表達的新住民，逐漸說出心中深藏已久的情感，也在彼此的生命經驗中找到支持。

高雄社會局表示，映後座談上，參與影片共創的新住民分享創作心情，把日常脆弱、勇敢與希望全部放進鏡頭裡，每一幕都是新住民的視角，也是最真誠的內心話，期盼透過新住民影像共創，讓新住民發聲，同時讓更多人走進新住民的生活，看見新住民的創意、勇氣與溫度。

