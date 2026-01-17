青年文化幣怎麼用？屏縣整合文化場館推多項優惠

今年起13至22歲青年每人可獲1200點文化幣，屏東縣政府整合屏東演藝廳、恆春文化中心、屏東縣王船文化館及勝利星村等多處文化場館，推出多項優惠，邀請全國青年人到屏東體驗藝文。

縣府文化處表示，上半年度屏東演藝廳、屏東藝術館及新啟用的恆春文化中心劇場館，共超過40檔演出節目，青年使用文化幣至少100點購票，可享5折優惠或百元自由座，並開放自由選位。購買青年席位者於演出當天，憑票根至服務台可兌換專屬小禮1份。

另將於3月底以嶄新面貌開園的屏菸1936文化基地，推出常設展入園票文化幣優惠價99元；屏東縣王船文化館則提供持文化幣購票送限定禮物。勝利星村的「將軍之屋」及「屏感覺所」，出示文化幣兌換證明即贈小禮1份。勝利星村官網也有「文化幣可使用店家專區」，提供園區內可使用文化幣的店家。