青年文化幣怎麼用？屏縣整合文化場館推多項優惠
今年起13至22歲青年每人可獲1200點文化幣，屏東縣政府整合屏東演藝廳、恆春文化中心、屏東縣王船文化館及勝利星村等多處文化場館，推出多項優惠，邀請全國青年人到屏東體驗藝文。
縣府文化處表示，上半年度屏東演藝廳、屏東藝術館及新啟用的恆春文化中心劇場館，共超過40檔演出節目，青年使用文化幣至少100點購票，可享5折優惠或百元自由座，並開放自由選位。購買青年席位者於演出當天，憑票根至服務台可兌換專屬小禮1份。
另將於3月底以嶄新面貌開園的屏菸1936文化基地，推出常設展入園票文化幣優惠價99元；屏東縣王船文化館則提供持文化幣購票送限定禮物。勝利星村的「將軍之屋」及「屏感覺所」，出示文化幣兌換證明即贈小禮1份。勝利星村官網也有「文化幣可使用店家專區」，提供園區內可使用文化幣的店家。
此外，誠品書店東港王船限定店、屏東總圖限定、恆春限定店，誠品會員使用文化幣單筆消費扣點滿500元，即贈700元電子抵用券。相關資訊可至文化處官網、臉書或「屏東藝遊」粉絲專頁查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言