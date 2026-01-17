高雄仁武區歲末年終關懷品超澎湃 林岱樺現身支持者喊加油

時序進入歲末年終，高雄市仁武區公所集結台塑公司等21慈善機構舉辦「寒冬送暖」活動，冷凍海鮮、白米、罐頭及清潔用品等豐富關懷品擺滿會場，250戶弱勢全部滿載而歸，深刻感受社會大眾關懷心意。甫參與市長初選落敗的立委林岱樺也到場，不少鄉親為她加油打氣。

為讓弱勢家庭在歲末寒冬中感受社會溫暖與關懷，仁武區公所連續16年攜手公益夥伴舉辦關懷活動，今天上午在仁武里里民活動中心舉辦義剪、舒筋服務、免費胸部X光檢測及政令宣導等活動，立委林岱樺及議員江瑞鴻、邱俊憲、黃飛鳳等議員到場。不少鄉親看見林岱樺頭髮剪短，讚賞說這樣感覺很清爽。

仁武區長陳瑞勇表示，台塑企業長期深耕地方、積極投入公益行動，充分展現企業善盡社會責任的精神，成為企業參與公共事務的典範與領頭羊。透過持續且具規模的實際行動，不僅為弱勢家庭帶來即時幫助，也發揮拋磚引玉的效果，帶動其他企業與慈善單位共同響應寒冬送暖活動，讓社會關懷的力量不斷擴散，形成良性循環。