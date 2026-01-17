快訊

出國玩再也不買伴手禮給同事！原因曝光全網點頭：打死不要

學測數A解答出爐！向量出題比例較高 考生點名「燒腦魔王題」：卡很久

台股淪少數人的牛市 投資人站錯隊如何解套

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄仁武區歲末年終關懷品超澎湃 林岱樺現身支持者喊加油

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委林岱樺現身仁武區公所舉辦的「寒冬送暖」活動，許多鄉親第一次看見她的新造型，紛表達關心。記者徐白櫻／攝影
立委林岱樺現身仁武區公所舉辦的「寒冬送暖」活動，許多鄉親第一次看見她的新造型，紛表達關心。記者徐白櫻／攝影

時序進入歲末年終，高雄市仁武區公所集結台塑公司等21慈善機構舉辦「寒冬送暖」活動，冷凍海鮮、白米、罐頭及清潔用品等豐富關懷品擺滿會場，250戶弱勢全部滿載而歸，深刻感受社會大眾關懷心意。甫參與市長初選落敗的立委林岱樺也到場，不少鄉親為她加油打氣。

為讓弱勢家庭在歲末寒冬中感受社會溫暖與關懷，仁武區公所連續16年攜手公益夥伴舉辦關懷活動，今天上午在仁武里里民活動中心舉辦義剪、舒筋服務、免費胸部X光檢測及政令宣導等活動，立委林岱樺及議員江瑞鴻、邱俊憲、黃飛鳳等議員到場。不少鄉親看見林岱樺頭髮剪短，讚賞說這樣感覺很清爽。

仁武區長陳瑞勇表示，台塑企業長期深耕地方、積極投入公益行動，充分展現企業善盡社會責任的精神，成為企業參與公共事務的典範與領頭羊。透過持續且具規模的實際行動，不僅為弱勢家庭帶來即時幫助，也發揮拋磚引玉的效果，帶動其他企業與慈善單位共同響應寒冬送暖活動，讓社會關懷的力量不斷擴散，形成良性循環。

仁武區公所說明，全區低收入戶及邊緣戶家庭計250戶，每戶發放3500元紅包及300元禮券，金額95萬元，另提供民生物資總價值135萬元，協助減輕家庭經濟壓力。

市政顧問曾欽宏（左）頒發感謝狀給參與單位。記者徐白櫻／攝影
市政顧問曾欽宏（左）頒發感謝狀給參與單位。記者徐白櫻／攝影
仁武區公所舉辦「寒冬送暖」活動，還有慈善會準備種類眾多的冷凍海鮮包。記者徐白櫻／攝影
仁武區公所舉辦「寒冬送暖」活動，還有慈善會準備種類眾多的冷凍海鮮包。記者徐白櫻／攝影
仁武區公所舉辦「寒冬送暖」，多達21個慈善單位準備豐盛的關懷品。記者徐白櫻／攝影
仁武區公所舉辦「寒冬送暖」，多達21個慈善單位準備豐盛的關懷品。記者徐白櫻／攝影
仁武區公所舉辦「寒冬送暖」，多達21個慈善單位準備豐盛的關懷品。記者徐白櫻／攝影
仁武區公所舉辦「寒冬送暖」，多達21個慈善單位準備豐盛的關懷品。記者徐白櫻／攝影

林岱樺 公益 議員

延伸閱讀

初選後動態受關注 立委林岱樺首度現身談落選心情

影／不會脫黨參選！ 林岱樺：願意支持黨的提名人

影／初選落敗邱議瑩面帶笑容受訪 「結果不盡人意我謙卑接受」

綠高雄市長初選結束 林岱樺、許智傑表態挺賴瑞隆

相關新聞

住商一坪換一坪！高雄大林蒲遷村新進度 元旦起分階段啟動土地價購

高雄大林蒲遷村啟動多年，新材料循環產業園區與鳳山、前鎮安置地同步作業，高雄市都委會去年審議通過「新材料循環產業園區」及「...

青年文化幣怎麼用？屏縣整合文化場館推多項優惠

今年起13至22歲青年每人可獲1200點文化幣，屏東縣政府整合屏東演藝廳、恆春文化中心、屏東縣王船文化館及勝利星村等多處...

高雄仁武區歲末年終關懷品超澎湃 林岱樺現身支持者喊加油

時序進入歲末年終，高雄市仁武區公所集結台塑公司等21慈善機構舉辦「寒冬送暖」活動，冷凍海鮮、白米、罐頭及清潔用品等豐富關...

高雄去年24起！用路人不守交通規則 頻釀輕軌碰撞事故

高雄輕軌去年發生24起挨撞事故，經警方判定，事故發生非輕軌之責，而是用路人不遵守交通規則肇事，高捷損失以數百萬元計；民眾...

新聞眼／減少高雄輕軌事故 須加強觀念兼優化設施

高雄輕軌2024年元旦全線通車成圓，通車後事故頻傳，去年迄今挨撞24次，另有17件闖入軌道，連行經輕軌共用路口1年也有1...

化解土方之亂！高雄啟動「A至C」直送 港區整地開放民間土方入場

為解決營建剩餘土石方無處可去問題，高市府提前啟動「高雄市港區整地計畫」，另外原先公共工程優先入場的南星暫置場已於1月5日...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。