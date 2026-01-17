住商一坪換一坪！高雄大林蒲遷村新進度 元旦起分階段啟動土地價購

高雄大林蒲遷村啟動多年，新材料循環產業園區與鳳山、前鎮安置地同步作業，高雄市都委會去年審議通過「新材料循環產業園區」及「遷村安置土地」都市計畫變更案。高市府都發局表示，都計變更已報請內政部核定，設置計畫審議預計今年10月完成，元旦起已經展開部分土地價購協議作業。

經濟部長龔明鑫去年11月立委答詢時宣布，大林蒲遷村將自2026年1月1日起展開土地價購，啟動遷村最關鍵的實質程序，2027年啟動實質遷村。

經濟部與市府評估，「新材料循環產業園區」設置的法定計畫審議預計可於今年10月完成。為掌握時效，高市府自元旦起分階段啟動遷村土地價購協議作業，包含宗教設施及宗祠抽籤選地、住商區土地一坪換一坪、農業區土地換高坪特定區建地或領取現金，以及公共設施保留地價購等。

都發局說明，行政院將大林蒲遷村納入經濟部「新材料循環產業園區」計畫，提供遷村所需的法源與財源，相關的都市計畫、環評與產業園區可行性規畫等均屬法定必要程序，也依法辦理公開展覽、說明會或公聽會，充分向居民說明與溝通，確保程序完備。

為配合大林蒲遷村作業，高雄市都委會去年10月審議通過位於大林蒲的「新材料循環產業園區」，以及位於鳳山、前鎮兩行政區之遷村安置土地都市計畫變更案。12月下旬提案單位依市都委會決議完成計畫書圖修正，去年底前將計畫報請內政部核定。