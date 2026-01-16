聽新聞
跨校跨齡傳染 安親班成防疫死角

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導

過去疫調顯示，腸病毒群聚感染通常透過課後補習班、安親班等途徑傳播，因學員來自不同學校、不同年齡層，加上腸病毒傳染力強，易在極短時間造成群聚，疫情控管反而更困難，讓校園之外的場域成為防疫死角。

腸病毒屬於第四類法定傳染病，一般病例不需個別通報，只有出現重症或群聚感染時，須由醫院或學校等機構依法立即通報。

高雄這起爭議案例，通報責任在學校，該校13、14日出現群聚，立即依規定通報衛生所，但疫情已擴散到4個班級、11名學童，然而，回溯指標個案，早在5日就有症狀，7日確診腸病毒，直到12日指標個案親弟，被校護發現典型的腸病毒症狀，才揭露姊弟都有明顯腸病毒症狀還如常到校上課。

據悉，該家長具有醫療相關背景，外界質疑應該更為自律，衛生局昨也要求家長親赴說明，離譜的是，疫調過程中，家長竟多次拒絕、規避及妨礙調查，被依傳染病防治法開罰。

家長在防疫體系中配合通報、誠實說明接觸史和就醫史，本來就是法定義務，但仍有部分家長停留在不要影響上課、或小孩沒人照顧的心態刻意隱匿，直到演變成群聚，才知道大事不妙。

此外，防疫系統和管制措施忽略課後輔導、安親班的防治，等到病毒在課後時間悄悄擴散，爆發新病例，往往已跨校、擴齡傳播開來。

安親班 腸病毒

