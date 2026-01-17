聽新聞
新聞眼／減少事故 須加強觀念兼優化設施

聯合報／ 本報記者石秀華

高雄輕軌2024年元旦全線通車成圓，通車後事故頻傳，去年迄今挨撞24次，另有17件闖入軌道，連行經輕軌共用路口1年也有1萬4043件違規，平均每天「上演」38件，數字之多，讓「全台最美輕軌路線」美譽蒙塵；減少輕軌事故，教育、執法並行、設施到位成解套關鍵，借鏡他國經驗亦不失為方法。

輕軌串起觀光景點，在演唱會經濟大爆發加持下，頻創高峰運量，去年挨撞事故維修費達數百萬元，雖可向肇事者求償，但興訟費時；而共用路口違規包括闖紅燈、紅燈右轉及不依規定避讓等樣態，顯示不僅用路人遵守交通規則觀念薄弱，恐怕交通設施如號誌、標誌及標線等工程設施都有待加強。

記者發現為考量高雄用路人習慣，以及防止闖入輕軌軌道，官方刻意在沿線道路設計低矮的緣石，沿線也有禁止跨越標誌，但站在對街看警告標示卻「小如芝麻」，辨識度明顯不足；也有民眾反映，和輕軌共用路口路段與輕軌區隔的標線、待轉車格模糊，夜間照明設備不足，輕軌道路覆蓋區域視線昏暗，若用路人不熟路況，易在路口轉彎處發生誤入現象，也是肇事原由之一。

輕軌軌道高出路面並加設低矮緣石區隔，視覺上對用路人有警示作用，但也可能造成視覺盲點，設計對用路人習慣考量不足。市議員陳美雅讚賞日本許多城市輕軌與路面齊平，減少對人車干擾，事故率相對較低，不妨參考。

借鏡他國、輔以高雄汽機車多及用路人習慣的特性，加強宣導及改善工程，都是減少事故的方法，「全台最美輕軌路線」須用路人及市府共同改善。

高雄 輕軌 日本

