高雄去年24起！用路人不守交通規則 頻釀輕軌碰撞事故

高雄輕軌去年發生24起挨撞事故，經警方判定，事故發生非輕軌之責，而是用路人不遵守交通規則肇事，高捷損失以數百萬元計；民眾和民代表示，應宣導用路人觀念、改善易肇事路段及夜間標誌。高捷說，雖肇責不在司機員，仍會持續加強教育、防禦觀念及改善交通設施。

高雄輕軌是全台首座環狀輕軌，全線通車滿2年，串聯捷運紅橘線與台鐵，形成38站的交通網絡，但成圓通車後卻事故頻傳。據警方統計，光去年就發生24起挨撞車禍，另有17件闖入軌道違規案。

針對24起事故，警方鑑定肇責全是駕駛人及行人違規造成。高捷公司表示，雖非輕軌之責，歷來事故也多仰賴司機員緊急煞車減輕災害，但為防類似事故，除加強內部專業訓練外，也要求司機員在經過路口注意如遇違規入侵的人、車，主動煞車並適時響鈴示警，加強防禦性駕駛觀念。

「軌道車輛與平面汽機車不同，主要在於煞車距離較長。」高捷公共事務處處長王柏雁指出，除加強司機員教育訓練及防禦觀念外，交通局亦在重要路口增設號誌、裝設警示燈與警告標示，並加強宣導用路人遵守交通規則；同時配合科技執法開罰，交會路口規畫左轉車道，設儲車長度和槽化標線，提升大眾運輸使用率，期能降低事故發生。

對於輕軌事故與違規案件多，翁姓市民指出，大順路與龍勝路路口待轉區辨識度不足，常會騎過頭；輕軌之於高雄市民是幾十年用路習慣的交通變革，若工程設計不謹慎，單靠民眾改善用路觀念有其困難性。林姓市民則說，輕軌成圓後，部分路線位於交通密集道路，行車擁擠、不順，夜間照明不足，自然事故頻傳。

市議員陳美雅說，大順路通車後事故頻傳，有必要研討是否用路人看不清標示誤闖或肇事，應加強號誌及標示，亦可借鏡日本經驗改善，同時讓交通教育從小扎根，以降低輕軌事故。