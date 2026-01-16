化解土方之亂！高雄啟動「A至C」直送 港區整地開放民間土方入場

為解決營建剩餘土石方無處可去問題，高市府提前啟動「高雄市港區整地計畫」，另外原先公共工程優先入場的南星暫置場已於1月5日起開放民間土方入場。此外，配合國土署簡化流程，只要由工務局派員至土石方出處實地查驗，確認性質及來源符合規定，可視性質調整為「A至C」直送模式，免去土資場加工處理。

高市府與港務公司合作，去年11月7日起開放公共工程土方進入港區；今年1月5日起，民間工程依新制陸續進場，營建剩餘土石方也可運送至港區整地土地去化。

工務局說明，內政部國土管理署1月14日召開「加速營建剩餘土石方去化」會議，會中決議簡化流程，原「（A）出土地點（含土方平衡與工程出土）－（B）中間處理之土資場－（C）最終使用地（如農地改良、工廠、掩埋場等）」之流程，可視土石方性質調整為「A至C」直送模式。

所謂「A至C」直送模式就是說，具經濟價值、可直接利用，或未夾雜廢棄物之土石方，得免經土資場加工處理，直接運送至最終去化場所，這樣可以省下送入B土資場程序，簡化流程、提升效率。

工務局表示，為配合及落實中央土石方管理政策，其中A階段由工務局派員辦理源頭實地查驗，確認土石方性質及來源符合規定，C階段則於港區整地最終去化場所加強稽查管控，確保A至C各階段均納入全流程管理，所以後續營建工程，如經市府查驗後，可運往高雄港區整地土地進行去化處理。

有關農地整地需用土方部分，仍依「高雄市申請農業用地整地審查作業要點」辦理，工務局會嚴格落實ABC三階段全流向管理。不過在維持審查嚴謹原則下，將同步加速行政審查流程，並加嚴檢核土方來源、種類及用途之合理性，確保土石方經依規定處理之有用砂石資源，可供農地整地填方使用，維護農地永續利用。

工務局強調，高市府已建立可行的營建剩餘土石方清運去化機制及具體配套方案，使公共及民間工程持續推動不中斷。