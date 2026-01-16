快訊

馬祖黃魚公車化身元宵提燈 台灣燈會限量發送

中央社／ 連江縣16日電

連江縣政府交通旅遊局今天表示，為推廣馬祖觀光，馬祖國際藝術島作品「黃魚公車」，將化身為限量元宵提燈「黃魚公車燈籠」，於今年台灣燈會，以及馬祖當地發送。

根據馬祖國際藝術島新聞資料，黃魚公車由跨界視覺藝術家鄒駿昇設計，2台公車以馬祖黃魚為視覺主軸，融合罐頭與一夜干的保存意象，象徵時間的封存與釀造。橘紅色母魚公車行駛於北竿，呼應芹壁等聚落花崗岩建築色系紋理；藍綠色公魚公車行駛於南竿，呼應福澳港的開闊港灣印象。

連江縣政府交通旅遊局今天告訴中央社記者，黃魚公車正式上路後，引起熱烈迴響，不僅相關商品熱銷，更提升民眾搭乘公車意願。為延續藝術島熱度，並推廣馬祖觀光，將在2026台灣燈會期間，於連江縣政府攤位，發放限量「黃魚公車燈籠」提燈。

交旅局說，馬祖民間重視元宵更勝過年，由縣府文化處主辦的「2026馬祖擺暝文化季」，充滿熱力與在地特色的祭祀儀式，吸引許多觀光客到訪。所以安排於元宵節前，於縣內發送黃魚公車燈籠提燈，讓參加擺暝繞境的民眾，更能享受馬祖「神、人、自然」三者交織的獨特祭祀文化。

交旅局表示，黃魚公車燈籠為縣內首度推出具在地特色的元宵提燈，2款造型貼近公車實體，民眾拿在手上行走時，就像是開著公車行駛於大街小巷，盼能成為台灣燈會上的一大吸睛元素。

馬祖 台灣燈會

