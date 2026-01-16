澎湖表揚消防楷模 陳光復讚救災救護天使

澎湖縣政府消防局今晚慶祝消防節，縣長陳光復與議長陳毓仁表揚消防與義消楷模，盛讚是救災救護的天使，府會則是消防與義消堅強後盾，讓澎湖成為民眾安心、遊客放心的韌性城市。

澎湖縣消防局晚間在福朋喜來登飯店舉辦消防節慶祝大會暨聯誼餐會，縣長陳光復、議長陳毓仁、澎防部指揮官陳俊源、義消總隊長陳雙全等人到場，向與會的消防、義消與鳳凰志工等表達祝賀，現場並表揚「鳳凰獎」全國消防楷模副大隊長王思源、義消楷模隊員柯泰平等人。

此外，澎湖義消副總隊長呂登皇在服務30餘年後退休，陳光復等人致贈紀念品，同時頒發新任義消副總隊長蔡惠如聘書。

陳光復表示，消防弟兄「有你們真好」，消防及義消是火裡來水裡去的救災與救護工作的天使，他要表達感謝與致敬；縣府是消防人員堅強後盾，健全澎湖災害防救體系，讓澎湖成為縣民安心、遊客放心的韌性城市。

陳毓仁也讚揚義消總隊是守護地方的中堅力量，在府會同心下，未來救災救護量能將更為精實。