開幕3天限時免費！高雄無人麵館24小時營業 機器煮麵給你吃

國內服務業面臨基本工資調漲、餐飲業更是長期面臨缺工與成本上升的經營困境，高雄有一家餐飲業者推出以自動化設備為主的餐飲新型態，強調24小時營業，店內採無人經營模式，隨時都可以吃到熱騰騰的拉麵，業者說這項採用AI智慧技術的設備，從麵粉開始揉麵到出餐僅需1分鐘，整間店沒有員工，包括牛肉麵、豬肉麵，從煮麵到出餐全都靠機器，就可享受熱騰騰的美味拉麵，價格百元有找，開幕連續三天還每日限量提供100份現點現做的免費牛肉麵，從製麵、烹煮到出餐都完全不需人力操作，店內還有滷味、披薩，咖啡、霜淇淋等輕食販賣機選項，讓消費者能依照不同時段與需求，自由搭配餐點。

業者王俊華表示，從產業角度觀察，夜間餐飲往往是品質與人力最不穩定的時段，而智慧製程與標準化系統，正好能補足傳統餐飲的限制，他們以科技作為輔助工具減少人力，讓餐飲服務在合理價格下仍能穩定運作，並採取24小時不打烊的營運模式，服務夜班醫護、工程師、司機與晚下班族群，而且現點現做的拉麵從新鮮麵粉開始，一碗一碗現場製作，與市面上常見的料理包或半成品加熱口感完全不同，業者也表示他希望打造一個在任何時段，都能讓人安心坐下來用餐與交流的城市餐飲空間，讓科技也能有暖心的溫度。