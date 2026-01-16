快訊

考生注意！下周冷空氣南下低溫探11度 明大學學測天氣曝光

川普干預不斷 企業承諾投資能取悅多久？MAGA已改走毛澤東路線

他想穿拖鞋過海關、搭飛機 空服員搖頭曝隱憂：千萬不要

聽新聞
0:00 / 0:00

開幕3天限時免費！高雄無人麵館24小時營業 機器煮麵給你吃

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高雄一家餐飲業者推出AI智慧技術的無人麵店，從麵粉開始揉麵到出餐僅需1分鐘，包括牛肉麵、豬肉麵，從煮麵到出餐全都靠機器，就可享受熱騰騰的美味拉麵，價格百元有找。記者劉學聖／攝影
高雄一家餐飲業者推出AI智慧技術的無人麵店，從麵粉開始揉麵到出餐僅需1分鐘，包括牛肉麵、豬肉麵，從煮麵到出餐全都靠機器，就可享受熱騰騰的美味拉麵，價格百元有找。記者劉學聖／攝影

國內服務業面臨基本工資調漲、餐飲業更是長期面臨缺工與成本上升的經營困境，高雄有一家餐飲業者推出以自動化設備為主的餐飲新型態，強調24小時營業，店內採無人經營模式，隨時都可以吃到熱騰騰的拉麵，業者說這項採用AI智慧技術的設備，從麵粉開始揉麵到出餐僅需1分鐘，整間店沒有員工，包括牛肉麵、豬肉麵，從煮麵到出餐全都靠機器，就可享受熱騰騰的美味拉麵，價格百元有找，開幕連續三天還每日限量提供100份現點現做的免費牛肉麵，從製麵、烹煮到出餐都完全不需人力操作，店內還有滷味、披薩，咖啡、霜淇淋等輕食販賣機選項，讓消費者能依照不同時段與需求，自由搭配餐點。

業者王俊華表示，從產業角度觀察，夜間餐飲往往是品質與人力最不穩定的時段，而智慧製程與標準化系統，正好能補足傳統餐飲的限制，他們以科技作為輔助工具減少人力，讓餐飲服務在合理價格下仍能穩定運作，並採取24小時不打烊的營運模式，服務夜班醫護、工程師、司機與晚下班族群，而且現點現做的拉麵從新鮮麵粉開始，一碗一碗現場製作，與市面上常見的料理包或半成品加熱口感完全不同，業者也表示他希望打造一個在任何時段，都能讓人安心坐下來用餐與交流的城市餐飲空間，讓科技也能有暖心的溫度。

高雄一家餐飲業者推出AI智慧技術的無人麵店，從麵粉開始揉麵到出餐僅需1分鐘，包括牛肉麵、豬肉麵，從煮麵到出餐全都靠機器，就可享受熱騰騰的美味拉麵，價格百元有找。記者劉學聖／攝影
高雄一家餐飲業者推出AI智慧技術的無人麵店，從麵粉開始揉麵到出餐僅需1分鐘，包括牛肉麵、豬肉麵，從煮麵到出餐全都靠機器，就可享受熱騰騰的美味拉麵，價格百元有找。記者劉學聖／攝影
高雄一家餐飲業者推出AI智慧技術的無人麵店，從麵粉開始揉麵到出餐僅需1分鐘，包括牛肉麵、豬肉麵，從煮麵到出餐全都靠機器，就可享受熱騰騰的美味拉麵，價格百元有找。記者劉學聖／攝影
高雄一家餐飲業者推出AI智慧技術的無人麵店，從麵粉開始揉麵到出餐僅需1分鐘，包括牛肉麵、豬肉麵，從煮麵到出餐全都靠機器，就可享受熱騰騰的美味拉麵，價格百元有找。記者劉學聖／攝影

高雄 餐飲業 拉麵

延伸閱讀

高雄六龜行政中心落成典禮 陳其邁：可當避難收容空間

證件對中「2026」！ 高雄「最美高空涮涮鍋」限時優惠 「最低7折」爽吃波士頓龍蝦+肉肉山

高雄市府與統一超商合作 花9億元在榮總商圈打造「悠活生活館」

納入國際積分 全國青少年高爾夫巡迴賽2月高雄大崗山開打

相關新聞

熬了22年終於扶正！李金治真除接掌金門衛生局 提三大願景

金門縣衛生局長布達典禮今日上午在金門縣衛生行政綜合大樓舉行，由副縣長李文良代表縣長陳福海主持，李金治完成宣誓，正式真除接...

開幕3天限時免費！高雄無人麵館24小時營業 機器煮麵給你吃

國內服務業面臨基本工資調漲、餐飲業更是長期面臨缺工與成本上升的經營困境，高雄有一家餐飲業者推出以自動化設備為主的餐飲新型...

每人領1萬元！發放振興經濟禮金效應 澎湖白沙等3鄉加碼跟進

政府去年底發放每名國人1萬元振興經濟禮金後，澎湖縣白沙、望安與七美等3鄉也加碼跟進。其中白沙、望安將於年前發放每名鄉民1...

屏北露營、親水新景點 高樹鄉北野公園動土、預計明年完工

隨著戶外旅遊風氣日盛，屏東縣政府打造屏北旅遊新亮點，高樹鄉北野公園今天舉行動土典禮，規畫77帳露營空間，預計明年5月完工...

高雄市府與統一超商合作 花9億元在榮總商圈打造「悠活生活館」

高雄市長陳其邁上任後首件公有市場用地BOT案正式啟動，今天上午高市副市長羅達生與統一超商協理李宗賢一起主持「悠活生活館」...

屏東潮州春節市集「120小時不斷電」 特一區34萬元標出創天價

南台灣最火的屏東潮州春節市集「特區」今天開標，最受矚目的特一區以34萬元標出，創下歷史紀錄；此外，包括投標人數、總件數、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。