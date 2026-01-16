內政部推動建管精進考核 全國建築主管齊聚金門交流實務

為提升建造執照與雜項執照管理效能，強化核發效率與行政管控機制，內政部於今日舉辦「114年度建造執照與雜項執照相關管理業務推動情形考核實地觀摩及參訪活動」，由金門縣政府城鄉發展處承辦，在縣府大禮堂登場，邀集各直轄市、縣市政府及特設主管建築機關代表齊聚一堂，透過頒獎表揚、業務簡報、實務觀摩與綜合座談，進行跨機關經驗交流。

內政部國土管理署建管組副組長陳清茂指出，建造執照與雜項執照管理攸關建築安全與公共利益，是中央長期關注的重要政策工作。藉由年度考核與實地觀摩，不僅檢視各主管機關的推動成果，更能促進制度與實務間的相互學習，提升全國建管作業的一致性與整體品質。

陳清茂也特別肯定金門在離島地理條件及人力資源有限的情況下，仍能因地制宜，逐步建立可行的建管管理流程，執行成效亮眼，具高度參考價值。他並指出，面對未來人力資源趨緊，建築管理工作應加速導入系統化工具與科技應用，以提升管理效能與風險掌握能力。

金門縣政府城鄉發展處長黃儒新表示，金門雖非高案件量縣市，但受限於地理位置與人力配置，更須透過制度化、流程化與資訊化提升建管效率與服務品質。縣府近年持續精進建照審查流程，推動前端整合審查機制，並針對重大與複雜案件提供專案協審支援，同時運用雲端與系統化管理工具，加強案件控管與審查一致性，在依法行政與便民服務間取得平衡。

活動中同步頒發「114年度建造執照與雜項執照相關管理業務推動情形考核」特優獎項，表揚在執照核發效率、行政管理、抽查管控與制度推動等面向表現優異的機關。獲獎單位包括台北市、新北市、台中市、台南市、高雄市、南投縣、金門縣政府，以及交通部高速公路局、國科會新竹科學園區管理局、南部科學園區管理局與經濟部產業園區管理局。