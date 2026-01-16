熬了22年終於扶正！李金治真除接掌金門衛生局 提三大願景

金門縣衛生局長布達典禮今日上午在金門縣衛生行政綜合大樓舉行，由副縣長李文良代表縣長陳福海主持，李金治完成宣誓，正式真除接任局長一職，也成為金門縣首位非醫師出身的衛生局長。歷經22年副局長歲月，李金治終於「扶正」掌舵金門衛生體系，現場衛生局同仁齊聚觀禮，為她感到由衷開心。

現年62歲的李金治，擁有國立台灣師範大學健康促進與衛生教育學系博士學位，曾任台北榮民總醫院及台師大護理師，民國93年1月16日調任金門縣衛生局後，歷任技正、課長、副局長，幾乎走過金門22年來所有重大公共衛生挑戰，是局內資歷最完整、最熟悉體系運作的專業幹部，所以過往每逢局長有異動，她總是外界關注人選，卻屢次擦身而過，如今終於水到渠成。

布達典禮現場氣氛溫馨，李金治的另一半「張先生」，與女兒、女婿及外孫女特地從台灣搭機跨海到場見證，局內同仁一致給予高度肯定，有人形容她做事「乾脆俐落」，也有人指出她對局內大小業務熟稔，堪稱「無痛接軌」，能立即上手。

李金治分享，22年來每月平均返台約兩次，搭機次數早已超過上千趟，她感謝先生與婆婆的支持，讓她能無後顧之憂投入工作，3個孩子也都十分體諒，「家人最大的抱怨，就是我很少回家。」這次家人臨時搭昨天晚班飛機前來，只為給她一個驚喜。

回憶疫情最艱困時期，李金治坦言，曾有半年多未返家，疫調工作常常進行到凌晨。她透露，當中對家庭最虧欠；女兒生產時正值疫情高峰，她身為防疫幹部之一，只能選擇堅守崗位，「有任務時，不得不犧牲家人」，是她心中最不捨、也最無奈的選擇。

李金治致詞時表示，過去跟隨4任局長學習，每一位都讓她獲益良多，未來將以平常心、全力以赴的態度承擔新責。接下局長一職不只是榮耀，更是一份沉重使命。她細數自己自民國93年到任、從技正到副局長，如今正好滿22年，她的出生年月日也有3個2，巧合的是「2」，對她而言是幸運數字，也讓這一天格外有意義。她強調，深愛金門這片土地，感謝同仁在離島資源有限的條件下，仍以專業與毅力守護鄉親健康，疫情期間未流失任何一名同仁，就是最好的證明。

展望未來，李金治提出三大方向：一是強化在地醫療與公共衛生整合，推動社區健康促進、慢性病管理，並銜接醫療與長照服務；二是落實健康平權，特別照顧長者與弱勢族群；三是推動衛生局辦公廳舍重建，導入智慧與永續管理，打造現代化公共衛生基地。