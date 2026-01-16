每人領1萬元！發放振興經濟禮金效應 澎湖白沙等3鄉加碼跟進

政府去年底發放每名國人1萬元振興經濟禮金後，澎湖縣白沙、望安與七美等3鄉也加碼跟進。其中白沙、望安將於年前發放每名鄉民1萬元；七美鄉則因仍須訂定發放作業要點送審，最快春節過後才會發放。

澎湖1市5鄉中，目前白沙、望安與七美等3鄉加碼跟進；西嶼鄉則自今年起國中小學生助學金及敬老金皆提高。至於馬公市及湖西鄉，因人口分別約6萬人及1萬6000多人，考量市鄉庫財政恐須舉債，決定不跟進。

澎湖加碼發放振興經濟禮金案中，白沙鄉公所最先獲得代表會通過，並公告將於24日和25日在全鄉15個社區同步發放。全鄉約有1萬24人，預估發放金額逾新台幣1億元；若未於上述日期領取者，可在今年4月底前，前往戶籍所在地村辦公處領取。

望安鄉長許賢德表示，望安鄉公所也同步跟進發放每名鄉民1萬元振興經濟禮金，代表會將在28日開會，可望順利通過，全鄉有5000多人，預估經費約5000多萬元，鄉庫目前仍有近2億元節餘，不致造成財政負擔。

同屬離島的七美鄉，鄉長呂啟俊表示，將比照白沙鄉公所模式，近期擬訂發放作業要點送代表會審議，但可能趕不及春節前發放。