屏北露營、親水新景點 高樹鄉北野公園動土、預計明年完工

隨著戶外旅遊風氣日盛，屏東縣政府打造屏北旅遊新亮點，高樹鄉北野公園今天舉行動土典禮，規畫77帳露營空間，預計明年5月完工，屆時可提供自搭帳、懶人帳、車宿、露營車等多元體驗，打造兼具生態、休憩與觀光功能的特色公園。

縣府交通旅遊處表示，北野公園基地面積約12.95公頃，全區規畫77帳露營空間，包含田野露營區（自搭帳）43帳、野奢露營（懶人免搭帳）19帳、露營車8帳及車宿7帳。園區除保留原有林地與自然景觀外，也規畫星空劇場、北野廣場，並結合荖濃溪設置親水設施，提供多元舒適的戶外休憩體驗。

交旅處表示，北野公園未來可作為北野祭活動舉辦場地，另園區內設有果樹區與荒野草原，並提供環境教育、生態觀察與步道沿溪戲水，亦打造洞居、鳥之居等特色打卡景點，將成為屏東休閒旅遊新景點。

縣長周春米表示，北野公園所在的高樹鄉水質與空氣品質良好，孕育出蜜棗、芋頭與鳳梨等優質農產品。縣府近年已在屏北地區舉辦奇幻大津、北野祭等活動，成功吸引人潮，加上已開發的新豐親水公園，未來完工後園區將擁有豐富樹蔭，打造屏北旅遊新亮點。