快訊

被視為唯一親人…龍千玉現身靈堂崩潰痛哭 稱曹西平二度入夢交代這些話

苗栗大型吊臂車失控！衝撞路邊11輛汽機車 路人遭捲入困車底

險撞清潔員！王夢麟酒駕遭起訴 本人認「太逞強」：我現在72歲了

聽新聞
0:00 / 0:00

屏北露營、親水新景點 高樹鄉北野公園動土、預計明年完工

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣高樹鄉北野公園將規畫77帳露營空間。完工示意圖。圖／縣府提供
屏東縣高樹鄉北野公園將規畫77帳露營空間。完工示意圖。圖／縣府提供

隨著戶外旅遊風氣日盛，屏東縣政府打造屏北旅遊新亮點，高樹鄉北野公園今天舉行動土典禮，規畫77帳露營空間，預計明年5月完工，屆時可提供自搭帳、懶人帳、車宿、露營車等多元體驗，打造兼具生態、休憩與觀光功能的特色公園。

縣府交通旅遊處表示，北野公園基地面積約12.95公頃，全區規畫77帳露營空間，包含田野露營區（自搭帳）43帳、野奢露營（懶人免搭帳）19帳、露營車8帳及車宿7帳。園區除保留原有林地與自然景觀外，也規畫星空劇場、北野廣場，並結合荖濃溪設置親水設施，提供多元舒適的戶外休憩體驗。

交旅處表示，北野公園未來可作為北野祭活動舉辦場地，另園區內設有果樹區與荒野草原，並提供環境教育、生態觀察與步道沿溪戲水，亦打造洞居、鳥之居等特色打卡景點，將成為屏東休閒旅遊新景點。

縣長周春米表示，北野公園所在的高樹鄉水質與空氣品質良好，孕育出蜜棗、芋頭與鳳梨等優質農產品。縣府近年已在屏北地區舉辦奇幻大津、北野祭等活動，成功吸引人潮，加上已開發的新豐親水公園，未來完工後園區將擁有豐富樹蔭，打造屏北旅遊新亮點。

屏東縣高樹鄉北野公園將規畫77帳露營空間。完工示意圖。圖／縣府提供
屏東縣高樹鄉北野公園將規畫77帳露營空間。完工示意圖。圖／縣府提供
屏東縣高樹鄉北野公園今天舉行動土典禮，將規畫77帳露營空間。記者潘奕言／攝影
屏東縣高樹鄉北野公園今天舉行動土典禮，將規畫77帳露營空間。記者潘奕言／攝影
屏東縣高樹鄉北野公園將規畫77帳露營空間。完工示意圖。圖／縣府提供
屏東縣高樹鄉北野公園將規畫77帳露營空間。完工示意圖。圖／縣府提供
屏東縣高樹鄉北野公園今天舉行動土典禮，將規畫77帳露營空間。記者潘奕言／攝影
屏東縣高樹鄉北野公園今天舉行動土典禮，將規畫77帳露營空間。記者潘奕言／攝影

屏東 景點

延伸閱讀

科技恐龍回歸！彰化員林百果山探索樂園重新開張

影／轉廢為寶！環境部推氣候科技循環園區 苗栗率先全台簽合作意向書

影／空拍看台灣 名間落羽松秘境宛如韓劇場景

吳宗憲也被迷倒！黑旋風驚人身分曝光

相關新聞

屏東潮州春節市集「120小時不斷電」 特一區34萬元標出創天價

南台灣最火的屏東潮州春節市集「特區」今天開標，最受矚目的特一區以34萬元標出，創下歷史紀錄；此外，包括投標人數、總件數、...

高雄最夯公園使用大陸製巡邏感應器 議員踢爆要求改善

高雄市議員鄭孟洳前往新興熱門景點「高雄果嶺自然公園」，眼尖發現園區巡邏簽到處疑似使用中國大陸製巡邏感應器，恐有資安疑慮，...

高雄冬日遊樂園公布主角 「超人力霸王」2月7日起降臨港都

吉伊卡哇去年為高雄冬日遊樂園帶來觀光熱潮，市長陳其邁在社群公布今年高雄燈會主題IP將是日本超人力霸王蒞臨高雄，立即引起眾...

屏北露營、親水新景點 高樹鄉北野公園動土、預計明年完工

隨著戶外旅遊風氣日盛，屏東縣政府打造屏北旅遊新亮點，高樹鄉北野公園今天舉行動土典禮，規畫77帳露營空間，預計明年5月完工...

高雄市府與統一超商合作 花9億元在榮總商圈打造「悠活生活館」

高雄市長陳其邁上任後首件公有市場用地BOT案正式啟動，今天上午高市副市長羅達生與統一超商協理李宗賢一起主持「悠活生活館」...

金門加碼拚生育 115年起新生兒最高可領3項補助

為因應少子化趨勢、減輕新生兒家庭育兒初期的經濟壓力，金門縣政府持續加碼生育支持政策。縣府宣布，自民國115年起，符合資格...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。