10年不輟尋金門飛羽 鳥友洪廷維留下珍貴在地紀錄

鳥友洪廷維觀察金門鳥類已超過10年，記錄下白眶鶲鶯等珍稀鳥類過境、停留金門的蹤跡。他說，在鳥類棲地逐漸劣化情況下，盼能為金門留下更多紀錄。

eBird是全球最大賞鳥紀錄資料庫，目前在金門執業的醫師洪廷維，已超過3000天每天上傳他觀察到鳥類的照片、聲音等資料，其中包含數萬筆曾在金門駐足鳥類的觀察紀錄。

洪廷維受訪表示，金門距離中國大陸相較台灣更近，鳥類生態相與大陸華南一帶類似，包括較知名的叉尾太陽鳥、栗喉蜂虎等，所以很多台灣剛開始賞鳥的鳥友常到金門，「能看到台灣幾乎看不到的鳥種。」

洪廷維說，因地理位置條件，從中國福建省的高山地區降遷，及自高緯度地區南下度冬中途休息等情形，讓許多稀有鳥類出現在金門，如白眶鶲鶯就是很少見的候鳥，「我2016年觀察到也上傳eBird，在台灣與金門都是第一筆觀察紀錄。」

洪廷維說，金門雖有豐富野鳥可觀察，但在地進行紀錄者卻很少，「任何研究都一定要從記錄開始」；他舉例，野鳥壽命很難得知，中研院研究員劉小如早年在金門捕捉戴勝標記進行研究，「2017年我剛好拍到那隻戴勝並記錄下來」，之後與劉小如學生、東華大學教授許育誠交流時提及這隻戴勝，經確認是同1隻個體，記錄下其有至少11.3年壽命，是當時已知戴勝壽命最長的紀錄。

洪廷維在金門觀察鳥類已逾10年，記者詢問這段期間金門鳥類生態變化，洪廷維表示，金門的環境改變很多，「10年來各種工程、水堤整治與砍樹等都讓鳥類棲地被破壞，如過去常見野鳥的慈湖，現在和10年前相比至少差了20幾種鳥種。」

「看到漂亮的鳥類難道你不會覺得很開心嗎？」洪廷維說，在金門鳥類棲地逐漸劣化情況下，盼能為金門留下更多紀錄。