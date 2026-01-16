快訊

被視為唯一親人…龍千玉現身靈堂崩潰痛哭 稱曹西平二度入夢交代這些話

苗栗大型吊臂車失控！衝撞路邊11輛汽機車 路人遭捲入困車底

險撞清潔員！王夢麟酒駕遭起訴 本人認「太逞強」：我現在72歲了

高雄六龜行政中心落成典禮 陳其邁：可當避難收容空間

中央社／ 高雄16日電
高雄市長陳其邁。聯合報系資料照／記者郭韋綺攝影
高雄市長陳其邁。聯合報系資料照／記者郭韋綺攝影

高雄六龜行政中心落成典禮今天舉行，高雄市長陳其邁到場同步為「六龜賞梅活動」揭幕說，整建工程總經費約新台幣3.7億元，可當避難收容空間，規劃音樂教室支持在地合唱團。

陳其邁表示，整建工程總經費其中3億元由高雄市政府編列，7000萬元爭取中央補助，未來新行政中心作為平時洽公場所，以高標準防災規格設計，災害發生時可當居民安全收容空間，也規劃音樂教室與禮堂，支持六龜優秀合唱團與學校音樂發展，凝聚在地文化與情感。

陳其邁也說明3項重大建設進度，包括六龜區公所整建完成、國道10號延伸新威大橋工程動工及高133線道路獲行政院核定經費。此外，六龜觀光藝術季配合春節起跑，邀全國民眾走進六龜，感受山城美。

六龜區公所說，每逢冬季梅花盛開，六龜作為全台最南端賞梅勝地，總能吸引大批遊客踏青，有效帶動在地農特產品銷售與發展。今年觀光藝文季活動內容豐富多元，邀「六龜的女兒」金曲獎歌手邱淑蟬返鄉獻唱，結合象徵地方生命力的尼布恩合唱團演出。

活動期間同步舉辦口足畫家楊恩典「豐收」畫展、民國115年六龜農民曆發表會及「六龜之心」山城特產與山城光影攝影比賽頒獎典禮，透過藝術與文化交流，展現六龜獨具特色山城生活風景。

六龜區公所說，行政中心啟用寫下地方公共建設嶄新里程碑，施工品質優異，獲「第25屆公共工程金質獎」佳作肯定，藉行政中心啟用，串聯公共服務、觀光推廣與地方創生能量，將「梅開盛景」品牌魅力轉化為具體經濟效益。

六龜 高雄 陳其邁

延伸閱讀

高雄冬日遊樂園公布主角 「超人力霸王」2月7日起降臨港都

獨／高階警今退休人事仍未發布 基層：原因卡在「喬位置」

徐國勇批蔣萬安騙選票 北市反擊指打臉陳其邁：不愧最強操盤手

賴瑞隆險勝天王們挺的邱議瑩 媒體人：民進黨裂痕比想像更深

相關新聞

屏東潮州春節市集「120小時不斷電」 特一區34萬元標出創天價

南台灣最火的屏東潮州春節市集「特區」今天開標，最受矚目的特一區以34萬元標出，創下歷史紀錄；此外，包括投標人數、總件數、...

高雄最夯公園使用大陸製巡邏感應器 議員踢爆要求改善

高雄市議員鄭孟洳前往新興熱門景點「高雄果嶺自然公園」，眼尖發現園區巡邏簽到處疑似使用中國大陸製巡邏感應器，恐有資安疑慮，...

高雄冬日遊樂園公布主角 「超人力霸王」2月7日起降臨港都

吉伊卡哇去年為高雄冬日遊樂園帶來觀光熱潮，市長陳其邁在社群公布今年高雄燈會主題IP將是日本超人力霸王蒞臨高雄，立即引起眾...

屏北露營、親水新景點 高樹鄉北野公園動土、預計明年完工

隨著戶外旅遊風氣日盛，屏東縣政府打造屏北旅遊新亮點，高樹鄉北野公園今天舉行動土典禮，規畫77帳露營空間，預計明年5月完工...

高雄市府與統一超商合作 花9億元在榮總商圈打造「悠活生活館」

高雄市長陳其邁上任後首件公有市場用地BOT案正式啟動，今天上午高市副市長羅達生與統一超商協理李宗賢一起主持「悠活生活館」...

金門加碼拚生育 115年起新生兒最高可領3項補助

為因應少子化趨勢、減輕新生兒家庭育兒初期的經濟壓力，金門縣政府持續加碼生育支持政策。縣府宣布，自民國115年起，符合資格...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。