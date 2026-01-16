高雄六龜行政中心落成典禮 陳其邁：可當避難收容空間

高雄六龜行政中心落成典禮今天舉行，高雄市長陳其邁到場同步為「六龜賞梅活動」揭幕說，整建工程總經費約新台幣3.7億元，可當避難收容空間，規劃音樂教室支持在地合唱團。

陳其邁表示，整建工程總經費其中3億元由高雄市政府編列，7000萬元爭取中央補助，未來新行政中心作為平時洽公場所，以高標準防災規格設計，災害發生時可當居民安全收容空間，也規劃音樂教室與禮堂，支持六龜優秀合唱團與學校音樂發展，凝聚在地文化與情感。

陳其邁也說明3項重大建設進度，包括六龜區公所整建完成、國道10號延伸新威大橋工程動工及高133線道路獲行政院核定經費。此外，六龜觀光藝術季配合春節起跑，邀全國民眾走進六龜，感受山城美。

六龜區公所說，每逢冬季梅花盛開，六龜作為全台最南端賞梅勝地，總能吸引大批遊客踏青，有效帶動在地農特產品銷售與發展。今年觀光藝文季活動內容豐富多元，邀「六龜的女兒」金曲獎歌手邱淑蟬返鄉獻唱，結合象徵地方生命力的尼布恩合唱團演出。

活動期間同步舉辦口足畫家楊恩典「豐收」畫展、民國115年六龜農民曆發表會及「六龜之心」山城特產與山城光影攝影比賽頒獎典禮，透過藝術與文化交流，展現六龜獨具特色山城生活風景。

六龜區公所說，行政中心啟用寫下地方公共建設嶄新里程碑，施工品質優異，獲「第25屆公共工程金質獎」佳作肯定，藉行政中心啟用，串聯公共服務、觀光推廣與地方創生能量，將「梅開盛景」品牌魅力轉化為具體經濟效益。