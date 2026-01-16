快訊

「我怎麼嫁給這種人」馬英九珍藏多年照片成亮點 網笑：到底誰會放辦公室

小米REDMI Note 15系列4款手機登場！耐用大電量 Pro款2億畫素鏡頭、可配一卡通

南韓首爾公車疑煞車失靈 衝上人行道撞入銀行釀13傷

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄市府與統一超商合作 花9億元在榮總商圈打造「悠活生活館」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
「灣市38 BOT案」今天動土，將興建地下二層、地上六層建物，今天動土。圖／高市經發局提供
「灣市38 BOT案」今天動土，將興建地下二層、地上六層建物，今天動土。圖／高市經發局提供

高雄市長陳其邁上任後首件公有市場用地BOT案正式啟動，今天上午高市副市長羅達生與統一超商協理李宗賢一起主持「悠活生活館」動土儀式，將興建地下二層、地上六層建物，打造複合式現代化購物市場及停車場，預計2年後完工營運。

高市經發局指出，「38 BOT案」（悠活生活館）是以市場用地進行BOT招商，鄰近高雄榮民總醫院、高鐵左營站、國道10號高速公路，具備醫療、住宅與交通優勢。

副市長羅達生說，市府藉由BOT公私協力模式引進民間投資，此案由市府提供市場預定用地，交由民間企業投資興建並經營一段時間後，最後經營權移轉給市府。

統一超商表示，「悠活生活館」是從市場空間轉型而來，以「航向大海的船」為設計概念，營運後將整合統一集團資源及餐飲品牌，滿足地方民眾生活所需，另設置370席位停車空間，滿足購物停車需求及紓解周邊停車所需。

經發局長廖泰翔表示，本案投資超過9億元，預計提供300個以上在地就業機會，優先聘用高雄居民。

統一超商預計投資9億元，興建地下二層、地上六層建物，預計提供300個就業機會。圖／高市經發局提供
統一超商預計投資9億元，興建地下二層、地上六層建物，預計提供300個就業機會。圖／高市經發局提供
灣市38 BOT案今動土，高雄市政府副市長羅達生（右）、統一超商公司協理李宗賢（左）為動土儀式祈福。圖／高市經發局提供
灣市38 BOT案今動土，高雄市政府副市長羅達生（右）、統一超商公司協理李宗賢（左）為動土儀式祈福。圖／高市經發局提供

BOT 高雄 統一超商

延伸閱讀

納入國際積分 全國青少年高爾夫巡迴賽2月高雄大崗山開打

高雄驚傳國中女學生墜樓 被人發現口吐鮮血緊急送醫

高雄青農盛典22日登場 分享農企成果與轉型歷程

打造榮總生活圈！高市府聯手統一超商 「灣市38 BOT案」今動土

相關新聞

屏東潮州春節市集「120小時不斷電」 特一區34萬元標出創天價

南台灣最火的屏東潮州春節市集「特區」今天開標，最受矚目的特一區以34萬元標出，創下歷史紀錄；此外，包括投標人數、總件數、...

高雄最夯公園使用大陸製巡邏感應器 議員踢爆要求改善

高雄市議員鄭孟洳前往新興熱門景點「高雄果嶺自然公園」，眼尖發現園區巡邏簽到處疑似使用中國大陸製巡邏感應器，恐有資安疑慮，...

高雄冬日遊樂園公布主角 「超人力霸王」2月7日起降臨港都

吉伊卡哇去年為高雄冬日遊樂園帶來觀光熱潮，市長陳其邁在社群公布今年高雄燈會主題IP將是日本超人力霸王蒞臨高雄，立即引起眾...

高雄市府與統一超商合作 花9億元在榮總商圈打造「悠活生活館」

高雄市長陳其邁上任後首件公有市場用地BOT案正式啟動，今天上午高市副市長羅達生與統一超商協理李宗賢一起主持「悠活生活館」...

金門加碼拚生育 115年起新生兒最高可領3項補助

為因應少子化趨勢、減輕新生兒家庭育兒初期的經濟壓力，金門縣政府持續加碼生育支持政策。縣府宣布，自民國115年起，符合資格...

水壓低到像在「滴尿」！高雄旗山數戶9天沒水用 丟雞蛋抗議

高雄市旗山區太平里一帶近20戶因自來水壓過低，連續第9天「無水可用」，居民氣憤不已，昨天上午到自來水公司旗山營運所丟雞蛋...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。