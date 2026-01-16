高雄市府與統一超商合作 花9億元在榮總商圈打造「悠活生活館」

高雄市長陳其邁上任後首件公有市場用地BOT案正式啟動，今天上午高市副市長羅達生與統一超商協理李宗賢一起主持「悠活生活館」動土儀式，將興建地下二層、地上六層建物，打造複合式現代化購物市場及停車場，預計2年後完工營運。

高市經發局指出，「38 BOT案」（悠活生活館）是以市場用地進行BOT招商，鄰近高雄榮民總醫院、高鐵左營站、國道10號高速公路，具備醫療、住宅與交通優勢。

副市長羅達生說，市府藉由BOT公私協力模式引進民間投資，此案由市府提供市場預定用地，交由民間企業投資興建並經營一段時間後，最後經營權移轉給市府。

統一超商表示，「悠活生活館」是從市場空間轉型而來，以「航向大海的船」為設計概念，營運後將整合統一集團資源及餐飲品牌，滿足地方民眾生活所需，另設置370席位停車空間，滿足購物停車需求及紓解周邊停車所需。

經發局長廖泰翔表示，本案投資超過9億元，預計提供300個以上在地就業機會，優先聘用高雄居民。