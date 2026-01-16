屏東潮州春節市集「120小時不斷電」 特一區34萬元標出創天價

南台灣最火的屏東潮州春節市集「特區」今天開標，最受矚目的特一區以34萬元標出，創下歷史紀錄；此外，包括投標人數、總件數、總押標金、得標總金額等都打破紀錄。特一區得標人為潮州在地攤商，他說這次一定要把特一區留給潮州人。

潮州春節市集今年從除夕夜開始直到大年初五凌晨，打造120小時「不斷電市集」，共規畫特區47席、一般區363席，合計410席。特區席今天開標，來自全國各地投標的攤商一早就擠滿了現場，大家都引頸期盼能用好價錢搏得好彩頭。

開標結果特一區以34萬元標出，得標者為潮州在地的趙姓「夜市大亨」，他在潮州愛國夜市經營好幾個攤位，包括娃娃機、烤串等。他說，對潮州春節市集很有信心，加上特一區已連續兩年被外地人標走，「輸人不輸陣」這次無論如何都要標下來。

公所主秘王建元表示，今年特區競標5項數字都創新高，可見潮州春節市集的吸金能力受到全國攤商肯定。包括特一區得標價34萬元，投標人數82人、投標數600件、押標金1318萬2000元、得標總金額578萬7027元全都刷新歷史紀錄。其中特一區得標金額比去年增加9.7 %，特區得標金額增加27.5 %。

特區席是市集頭尾，或是路口等黃金節點，每年都吸引來自全國各地的攤商搶標。因一席特區可分成十多席一般區，也有些攤商會先搶標下特區後，再畫分租給其他攤商；由於特區位置佳、人潮多，分租也很有市場。