高雄最夯公園使用大陸製巡邏感應器 議員踢爆要求改善

高雄市議員鄭孟洳前往新興熱門景點「高雄果嶺自然公園」，眼尖發現園區巡邏簽到處疑似使用中國大陸製巡邏感應器，恐有資安疑慮，今在議會要求工務局公園處落實資安規範，並針對佔地廣大的公園場域重新檢討保全人力配置，保障市民休憩安全。

果嶺自然公園由高爾夫球場轉型而來，去年10月開放，國慶連假吸引7.5萬人次，70公頃園區保留原有丘陵起伏地貌，規畫7.2公里步道，串聯草原、林帶與水塘，一年養護費用高達1700萬元。

果嶺自然公園開幕後受歡迎，議員鄭孟洳日前發現園區保全巡邏點疑似使用大陸品牌的感應設備，經追查發現，在網路上可以發現同品牌感應器。她表示，過去多次針對委外保全公司提供中國品牌監視器之資安風險進行討論，巡邏感應器雖然體積小，卻是整體資安防護中極易被忽略的細節。