金門加碼拚生育 115年起新生兒最高可領3項補助

為因應少子化趨勢、減輕新生兒家庭育兒初期的經濟壓力，金門縣政府持續加碼生育支持政策。縣府宣布，自民國115年起，符合資格的新生兒家庭，除原有的「婦女生產補助」與「生育贈禮」外，還可再領取每名新生兒3萬元的「支持生育加碼補助」，三項補助可同時申請，實質提升對育兒家庭的整體支持力道。

縣府指出，依金門縣婦女生產補助自治條例規定，婦女生產補助係依胞胎數核發，單胞胎補助2萬元、雙胞胎補助6萬元，三胞胎以上則每一胞胎補助4萬元；同時，符合資格的新生兒家庭，亦可依胞胎數領取生育贈禮，單胞胎1份、雙胞胎2份，三胞胎以上則每一胞胎各1份。

為進一步減輕新生兒家庭負擔，縣府自115年起新增「支持生育加碼補助」，每名新生兒一次性發放3萬元，申請資格包括：新生兒須為115年1月1日（含）以後出生，並於出生日起60日內完成出生登記且初設戶籍於金門；其父或母須於新生兒出生日前，已連續設籍本縣滿1年以上，並於出生日起60日內提出申請。

縣府也特別說明，本計畫已於115年1月15日發布，針對115年1月1日至15日期間，已完成婦女生產補助申請，且符合支持生育加碼補助資格的新生兒家庭，只要在計畫發布日仍設籍本縣，縣府將依戶政及既有申請資料主動造冊發放補助，民眾無須另行申請。

在申請窗口方面，支持生育加碼補助及婦女生產補助，均由新生兒戶籍所在地之各鄉鎮公所受理；生育贈禮則由辦理新生兒出生登記或初設戶籍的各鄉鎮戶政事務所受理並交付。縣府提醒，若採跨縣市異地或線上方式辦理出生登記者，仍須於出生日起60日內，向戶籍所在地戶政事務所申請並領取生育贈禮，並向鄉鎮公所提出支持生育加碼補助申請，以免影響權益。