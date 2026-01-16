高雄冬日遊樂園公布主角 「超人力霸王」2月7日起降臨港都
吉伊卡哇去年為高雄冬日遊樂園帶來觀光熱潮，市長陳其邁在社群公布今年高雄燈會主題IP將是日本超人力霸王蒞臨高雄，立即引起眾多粉絲高聲歡呼。市府表示，這個橫跨老中青三代的知名IP誕生恰滿60周年，2月7日至3月1日在愛河灣及高雄港16至18號碼頭盛大登場。
市長陳其邁表示，Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園會以超人降臨港都為策畫主題，展現「超人力霸王」正義及守護城市的意象，藉此向全台灣各個角落默默付出、守護民眾生活的無名超人致上最高敬意。
觀光局長高閔琳說明，超人力霸王（Ultraman）是由日本圓谷株式會社製作，1966年推出後成為跨世代的文化符號，以「勇氣、正義、信念」與守護地球的形象深植人心。今年正值超人力霸王60周年，同時為呼應超人力霸王守護者的精神並傳遞正向價值。
2026年高雄冬日遊樂園以「超人降臨港都」為主軸，展現超人降臨高雄港都、凝聚正向能量之意象，同時也會結合高雄港灣周邊景致，展現港灣魅力。高市府歡迎市民朋友及海內外遊客參觀，共同感受高雄多元文化與港灣風貌。
