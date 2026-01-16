快訊

經典賽／日本再公布11人沒大聯盟3球星 監督解釋為何源田壯亮入選

1月4G、5G便宜資費懶人包／5G月租費翻轉比4G划算！399、549元用量更多

營養午餐免費就是讚？日本「給食無償化」困難問題多

高雄冬日遊樂園公布主角 「超人力霸王」2月7日起降臨港都

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄燈會今年的主題IP是日本超人力霸王，展現正義及守護城市的意象。圖／高市觀光局提供
高雄燈會今年的主題IP是日本超人力霸王，展現正義及守護城市的意象。圖／高市觀光局提供

吉伊卡哇去年為高雄冬日遊樂園帶來觀光熱潮，市長陳其邁在社群公布今年高雄燈會主題IP將是日本超人力霸王蒞臨高雄，立即引起眾多粉絲高聲歡呼。市府表示，這個橫跨老中青三代的知名IP誕生恰滿60周年，2月7日至3月1日在愛河灣及高雄港16至18號碼頭盛大登場。

市長陳其邁表示，Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園會以超人降臨港都為策畫主題，展現「超人力霸王」正義及守護城市的意象，藉此向全台灣各個角落默默付出、守護民眾生活的無名超人致上最高敬意。

觀光局長高閔琳說明，超人力霸王（Ultraman）是由日本圓谷株式會社製作，1966年推出後成為跨世代的文化符號，以「勇氣、正義、信念」與守護地球的形象深植人心。今年正值超人力霸王60周年，同時為呼應超人力霸王守護者的精神並傳遞正向價值。

2026年高雄冬日遊樂園以「超人降臨港都」為主軸，展現超人降臨高雄港都、凝聚正向能量之意象，同時也會結合高雄港灣周邊景致，展現港灣魅力。高市府歡迎市民朋友及海內外遊客參觀，共同感受高雄多元文化與港灣風貌。

高雄燈會今年的主題IP是日本超人力霸王，展現正義及守護城市的意象。圖／高市觀光局提供
高雄燈會今年的主題IP是日本超人力霸王，展現正義及守護城市的意象。圖／高市觀光局提供
高雄燈會今年的主題IP是日本超人力霸王，展現正義及守護城市的意象。圖／高市觀光局提供
高雄燈會今年的主題IP是日本超人力霸王，展現正義及守護城市的意象。圖／高市觀光局提供
市長陳其邁今早也在社群同步公布高雄燈會的主角是日本超人力霸王。圖／高市觀光局提供
市長陳其邁今早也在社群同步公布高雄燈會的主角是日本超人力霸王。圖／高市觀光局提供

人力 遊樂園 高雄港

延伸閱讀

獨／高階警今退休人事仍未發布 基層：原因卡在「喬位置」

徐國勇批蔣萬安騙選票 北市反擊指打臉陳其邁：不愧最強操盤手

賴瑞隆險勝天王們挺的邱議瑩 媒體人：民進黨裂痕比想像更深

賴瑞隆選高雄市長綠營穩了？他揭1隱憂無法避：賴總統、陳其邁要想辦法

相關新聞

高雄鳳山五甲國宅產權爭議多年 住戶批「公聽會淪秀場」

占地58公頃的高雄鳳山五甲國宅共6032戶，住戶依不同期別分攤價購9.62公頃都市計畫公共設施保留地，2017年移轉高雄...

「屋老人也老」 高雄五甲國宅住戶渴望都更

五甲國宅緊鄰衛武營都會公園，屋齡全是超過40年的老舊建物，因交通便利且跟衛武營國家藝術文化中心當鄰居，十幾年來房價飆漲3...

水壓低到像在「滴尿」！高雄旗山數戶9天沒水用 丟雞蛋抗議

高雄市旗山區太平里一帶近20戶因自來水壓過低，連續第9天「無水可用」，居民氣憤不已，昨天上午到自來水公司旗山營運所丟雞蛋...

高雄鳳山首條「保護型自行車道」地方反彈 交通局遭施壓塗銷僅剩一側

高雄市在市區博愛一路導入「保護型自行車道」後獲好評，自行車騎乘在專用道上避免爭道釀危險，市府為此在鳳山區凱旋路規畫全市第...

金門新增警界背景副縣長 陳福海任內第19次人事大風吹

配合地方制度法修正，金門縣政府啟動新一波人事布局。縣府表示，新任副縣長、副秘書長將於1月16日正式就任，並同步發布多位主...

高雄冬日遊樂園公布主角 「超人力霸王」2月7日起降臨港都

吉伊卡哇去年為高雄冬日遊樂園帶來觀光熱潮，市長陳其邁在社群公布今年高雄燈會主題IP將是日本超人力霸王蒞臨高雄，立即引起眾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。