高雄冬日遊樂園公布主角 「超人力霸王」2月7日起降臨港都

吉伊卡哇去年為高雄冬日遊樂園帶來觀光熱潮，市長陳其邁在社群公布今年高雄燈會主題IP將是日本超人力霸王蒞臨高雄，立即引起眾多粉絲高聲歡呼。市府表示，這個橫跨老中青三代的知名IP誕生恰滿60周年，2月7日至3月1日在愛河灣及高雄港16至18號碼頭盛大登場。

市長陳其邁表示，Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園會以超人降臨港都為策畫主題，展現「超人力霸王」正義及守護城市的意象，藉此向全台灣各個角落默默付出、守護民眾生活的無名超人致上最高敬意。

觀光局長高閔琳說明，超人力霸王（Ultraman）是由日本圓谷株式會社製作，1966年推出後成為跨世代的文化符號，以「勇氣、正義、信念」與守護地球的形象深植人心。今年正值超人力霸王60周年，同時為呼應超人力霸王守護者的精神並傳遞正向價值。