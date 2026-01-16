快訊

「我怎麼嫁給這種人」馬英九珍藏多年照片成亮點 網笑：到底誰會放辦公室

小米REDMI Note 15系列4款手機登場！耐用大電量 Pro款2億畫素鏡頭、可配一卡通

南韓首爾公車疑煞車失靈 衝上人行道撞入銀行釀13傷

高雄青農盛典22日登場 分享農企成果與轉型歷程

中央社／ 高雄16日電

高雄市農業局22日將於內惟藝術中心舉辦「青農盛典－2025年計畫成果分享會」，邀集青農分享與交流，讓更多人了解青農如何在不同階段回應產業挑戰，打造與時俱進的農業現場。

農業局今天透過新聞稿表示，「青農盛典」報名至20日止，活動聚焦「返鄉創業、技術深化、品牌經營」等面向，呈現青年農民在經營上持續嘗試、修正與升級的歷程。

活動將由獲得補助的青農輪番分享，從生產端問題出發，說明如何透過設備導入、流程優化與市場溝通，逐步建立可長期發展的農業經營模式。

農業局長期推動「高雄青創農企業孵育計畫」，根據統計，計畫自110至114年間，共投入新台幣1138萬元的夢想資金，提供50案青農實質輔導。安排專家實地訪視輔導診斷178家次，提升青農生產效率、擴大產值、優化服務品質及場域等。

農業局長姚志旺表示，「巴瓈圓」的發展歷程，正是計畫長期陪伴的具體縮影。青農許瓈如、連于萱在110年首次申請計畫，當時面臨加工高度仰賴人力、產能不穩的挑戰，透過計畫輔導與夢想資金支持，導入自動切片機、乾燥與自動包裝設備，讓產品得以穩定供應市場。

姚志旺說，許瓈如去年再次透過計畫推動品牌升級，帶領消費者理解鳳梨從生產到餐桌的完整過程；去年11月至今，已吸引來自新加坡、香港、日本、美國等國家或地區參訪團，新形象的建立不僅提升能見度，更顯著帶動鳳梨酥訂單成長。

青農 鳳梨酥

延伸閱讀

高雄鳳山議員參選人+1？曾代表台灣基進黨參選的李雨蓁掛看板

陸水泥業轉型步入深水區

凱基證進駐亞資高雄專區

青少年高爾夫巡迴賽高雄開打 助南部選手站上國際

相關新聞

屏東潮州春節市集「120小時不斷電」 特一區34萬元標出創天價

南台灣最火的屏東潮州春節市集「特區」今天開標，最受矚目的特一區以34萬元標出，創下歷史紀錄；此外，包括投標人數、總件數、...

高雄最夯公園使用大陸製巡邏感應器 議員踢爆要求改善

高雄市議員鄭孟洳前往新興熱門景點「高雄果嶺自然公園」，眼尖發現園區巡邏簽到處疑似使用中國大陸製巡邏感應器，恐有資安疑慮，...

高雄冬日遊樂園公布主角 「超人力霸王」2月7日起降臨港都

吉伊卡哇去年為高雄冬日遊樂園帶來觀光熱潮，市長陳其邁在社群公布今年高雄燈會主題IP將是日本超人力霸王蒞臨高雄，立即引起眾...

高雄市府與統一超商合作 花9億元在榮總商圈打造「悠活生活館」

高雄市長陳其邁上任後首件公有市場用地BOT案正式啟動，今天上午高市副市長羅達生與統一超商協理李宗賢一起主持「悠活生活館」...

金門加碼拚生育 115年起新生兒最高可領3項補助

為因應少子化趨勢、減輕新生兒家庭育兒初期的經濟壓力，金門縣政府持續加碼生育支持政策。縣府宣布，自民國115年起，符合資格...

水壓低到像在「滴尿」！高雄旗山數戶9天沒水用 丟雞蛋抗議

高雄市旗山區太平里一帶近20戶因自來水壓過低，連續第9天「無水可用」，居民氣憤不已，昨天上午到自來水公司旗山營運所丟雞蛋...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。