水壓低到像在「滴尿」！高雄旗山數戶9天沒水用 丟雞蛋抗議

高雄市旗山區太平里一帶近20戶因自來水壓過低，連續第9天「無水可用」，居民氣憤不已，昨天上午到自來水公司旗山營運所丟雞蛋抗議，自來水公司經協商，承諾暫時以水車送水，解決居民用水需求。

自來水公司第七區管理處副處長徐志宏表示，旗山泰安街因地方發展用水量增加，原本埋設的80毫米口徑塑膠水管不敷使用，部分用戶夜間尖峰時段水壓較低，自來水公司短期會調度用水並設置加水站，長期則汰換管線，已排定本月底前發包。

旗山太平里泰安街約20戶住戶，因處於自來水管線末端，過去水壓時常降低，近期情況愈來愈嚴重，有住戶已經9天無水可用。住戶說，即便打開水龍頭有水，水量也像「滴尿」一樣。

受影響戶昨上午到自來水公司旗山營運所扔雞蛋表達不滿，三協里里長劉文寶說，當地為自來水管線末端，水壓較低，碰上夜間用水高峰常無水可用，很多高齡住戶沒水時根本無法抬水使用，居民只能趁供水時段用馬達抽往水塔儲水備用，如今只能暫時仰賴水車送水，希望自來水公司盡快解決。