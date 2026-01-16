聽新聞
「屋老人也老」 高雄五甲國宅住戶渴望都更

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄鳳山五甲國宅鄰近衛武營都會公園，屋齡最少也有42年之久，有八成居民住在沒有電梯的老舊公寓，高齡住民比率增加，許多人期盼都更重建。記者徐白櫻／攝影
高雄鳳山五甲國宅鄰近衛武營都會公園，屋齡最少也有42年之久，有八成居民住在沒有電梯的老舊公寓，高齡住民比率增加，許多人期盼都更重建。記者徐白櫻／攝影

五甲國宅緊鄰衛武營都會公園，屋齡全是超過40年的老舊建物，因交通便利且跟衛武營國家藝術文化中心當鄰居，十幾年來房價飆漲3倍以上，但高達4800戶居民住在無電梯的公寓，高齡長者腿力吃不消，迫切渴望都更重建，改善居住品質。

五甲國宅當年為照顧較低收入家庭而規畫興建，涵蓋國泰、國光、國隆、國富及新富等里，廣義國宅社區範圍甚至包含海洋里及老爺里。這處國宅興建於1979年至1983年間，聚落面積廣及7里，「最年輕」的屋齡也超過42年。

這處國宅鄰近中山高速公路中正路交流道，捷運橘線及興建中的黃線都有通過，另三井LaLaport年底營運，漲勢明顯。居民透露，2樓以上公寓價格從百來萬漲至400萬元，1樓住戶以前約賣250萬元，現在未鄰大馬路的住宅也喊破千萬元。

不過國泰里李姓等多名居民表示，五甲國宅約4800戶為5樓公寓；1200戶為住宅大樓，僅大樓住戶才有電梯可搭，導致不少老住戶行動不便；衛武營一帶已經沒有土地可利用，有機會都更的話不希望權益受損。

「屋老、人也老，現在爬樓梯要靠扶手輔助」，66歲張姓住戶說，他住在5樓公寓逾30年，以前年輕不覺得電梯重要，現在不只爬樓梯辛苦，搬重物上樓更吃力，希望5年內啟動都更，且愈快啟動愈好，無論公辦或自辦都更都可以接受。

