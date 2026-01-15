高雄鳳山五甲國宅產權爭議多年 住戶批「公聽會淪秀場」

占地58公頃的高雄鳳山五甲國宅共6032戶，住戶依不同期別分攤價購9.62公頃都市計畫公共設施保留地，2017年移轉高雄市政府成公有地，居民不滿權益遭剝奪，抗議多年，昨嗆公聽會或座談會全淪為「秀場」，選前受關注，選後無解。高市都發局表示，會持續接收居民想法，妥善處理爭議。

都發局昨邀專家學者聆聽住戶心聲。周姓住戶表示，據平均地權條例，公設用地比率不得超過40%，當年五甲國宅的公設用地多達31.4公頃（比率達53%），拆分成公設地21.779公頃及公設保留地9.62公頃，有爭議的保留地共8筆，當年營建署花1.6億元價購其中1筆汙水處理廠用地，每戶獲得2萬多元，沒道理其他土地就直接登記給市府持有。

都發局回應，本案產權歸屬均依契約及法令辦理。昨日專案小組會議邀請外部委員，首度聽取利害關係人意見。有關汙水處理廠一事，五甲國宅專用的汙水處理廠改為全鳳山區域使用，是住宅法修法之前的有償撥用，屬於個案。

高雄縣市合併前，原高雄市國宅公共設施用地未納入售價，原高雄縣地區像中崙、中山新城、建國新城及五甲等國宅，公設地則計入銷售成本。為減輕住戶稅負，五甲國宅公設地登記於當時營建署名下。國宅條例廢止後，改適用公寓大廈管理條例，社區公設地歸區分所有權人共有，都市計畫公設地登記為高雄市政府公有，但產權變更後引發住戶抗議多年。

居民氣憤地說，當年的購屋成本併入公設用地，內政部不該將產權直接移交高市府，住戶掌握的資料沒有政府完整，此問題開過無數次會議，3年過去，問題又再上演，會議淪為「秀場」，政府應展現解決誠意。