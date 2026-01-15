林炎田若接北市警局長 高雄市警局長誰接？高市府回應出爐

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
陳其邁肯定警察局長林炎田表現非常稱職，若要離開他會很捨不得。圖／高市府提供
警政署因應這波高階警官退休潮，調整六都警察局長及刑事局長等重要警官人事布局。據警界了解，高雄市警察局長林炎田將接任台北市警局長，高雄市警察局長的遺缺可望在警政署主任秘書郭士傑或航空警察局長趙瑞華之中二選一。高市府表示，以內政部及警政署發布為準，個別人選不便回應。

傳聞警政署長張榮興近日親自帶領郭士傑及趙瑞華拜訪高雄市政府，會晤高雄市長陳其邁。陳其邁極可能從他們兩人之間選擇一人來高雄接任警察局長。

本月初盛傳林炎田將北上接任台北市警察局長，陳其邁在1月6日受訪時表示，內政部或警政署都沒有告知他相關訊息；林炎田表現稱職，尤其一些重大犯罪或治安事件，都能很快且果斷地偵破或打擊犯罪。

陳其邁也說，林炎田很認真、無夜無日在高雄打拚，讓市民與他相當感動，若被調任至外縣市，他實在「真毋甘（很捨不得）」。

針對今日最新人事案，高雄市政府表示，高階警察人事以內政部及警政署發布為準，對個別人選不便回應。

