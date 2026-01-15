快訊

高雄蛋黃區舊國宅爭取權益 居民嘆「屋老、人也老」盼都更

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
鳳山五甲國宅鄰近衛武營都會公園，屋齡最少也有42年之久，八成居民住在沒有電梯的老舊公寓，高齡住民比例增加，許多人期盼都更重建。記者徐白櫻／攝影
高雄鳳山五甲國宅公共設施保留地產權爭議拖延多年無法解決，今日再度召開會議溝通。五甲國宅群緊鄰衛武營都會公園，全是屋齡超過40年的老舊建物，交通便利且跟衛武營國家藝術文化中心當鄰居，十幾年來房價飆漲三倍以上，但高達4800戶、八成居民住在無電梯公寓環境，高齡長者迫切需要電梯代步，渴望都更重建，改善居住品質。

五甲國宅是為照顧較低收入家庭而規畫興建，範圍涵蓋國泰、國光、國隆、國富里及新富等里，廣義國宅社區範圍甚至包含海洋里及老爺里，面積廣及7里；國宅興建於1979年至1983年之間，「最年輕」屋齡也已經超過42年。

五甲國宅鄰近中山高速公路中正路交流道，捷運橘線及興建中的黃線都有通過，另有三井LaLaport年底即將開幕營業，高雄縣市合併之後漲勢明顯。居民透露，2樓以上公寓價格從百來萬漲至400萬元左右，1樓住戶以前250萬元，現在未臨大馬路也喊破千萬元。

國泰里李姓等多名居民表示，五甲國宅約4800戶為5樓公寓、1200戶大樓，只有商業大樓才有電梯可搭，不少老住戶行動不便；衛武營已經沒有土地可利用，未來都更的話，若公有土地多、談判籌碼也大，不希望權益受損。

「屋老、人也老，現在爬樓梯要靠扶手輔助！」66歲張姓住戶說，他在住5樓公寓逾30年，以前身強體健不覺得電梯重要，現在不只爬樓梯辛苦，搬重物上樓更吃力，希望5年內啟動都更重建，無論是公辦或自辦都更都可以接受，只求快點啟動。

鳳山五甲國宅與衛武營都會公園僅隔一條馬路，八成居民住在沒有電梯的老舊公寓內，許多住戶期盼都更重建。記者徐白櫻／攝影
