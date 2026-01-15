金門新增警界背景副縣長 陳福海任內第19次人事大風吹

配合地方制度法修正，金門縣政府啟動新一波人事布局。縣府表示，新任副縣長、副秘書長將於1月16日正式就任，並同步發布多位主管人事派令。外界也關注，金門縣長陳福海上任以來人事調動頻繁，此次人事異動為近4年來第19次人事異動，距離上一次去年10月16日發布人令，僅相隔3個月。

縣府指出，依114年12月3日修正公布的地方制度法第56條規定，縣（市）政府可設副縣（市）長2人、副秘書長1人。金門縣政府原僅設副縣長及秘書長各1人，考量近年金門地區社會與產業結構快速變化，公共事務日益繁雜，既有編制已不敷縣政推動需求，因此配合修法增設1名副縣長及1名副秘書長，並同步修正組織自治條例及編制表，預計於115年1月16日施行。

縣府說明，此次人事調整，旨在提升施政效能、強化跨局處協調，確保重大政策與建設得以穩健推動。縣府已於115年1月13日發布相關人事派令，新任首長均自1月16日生效，並將於當日舉行布達交接典禮。

在人事安排方面，新增副縣長一職由陳祥麟出任。陳祥麟現年63歲，中央警官學校刑事警察學系畢業，歷任金門縣警察局巡官、課員、督察員、股長、警察所長、課長、主任，並曾任內政部移民署專門委員、金門縣議會總務組主任，後轉任縣府行政處處長、建設處處長、秘書長及參議等職務。

副秘書長一職由李廣榮出任。李廣榮現年60歲，國立高雄大學高階經營碩士班畢業，曾任金門縣自來水廠工程員、技士，並歷任縣府課員、課長、農業試驗所所長、行政處副處長、社會處副處長、建設處副處長、環境保護局局長及縣府參議。

此外，民政處處長由陳國興出任。陳國興現年54歲，私立世新大學新聞學系畢業，曾任金門日報社編輯、福建省政府組員、秘書、專員，並歷任金門日報社總編輯、文化局副局長及民政處副處長。衛生局局長則由李金治接任，李金治現年62歲，國立臺灣師範大學健康促進與衛生教育學系博士，曾任臺北榮民總醫院護理師、臺師大護理師，以及金門縣衛生局技正、課長與副局長。

採購招標所所長由方小萍出任。方小萍現年53歲，國立臺北大學公共行政暨政策學系碩士，歷任板橋市、土城市戶政事務所基層與主管職務，並曾於新北市政府民政局、金門縣烈嶼鄉公所及縣府社會處服務。

縣府補充說明，原民政處處長許慧婷及綜合發展處處長魏志成，均調任縣府參議；原採購招標所所長翁秝蓁則於同日屆齡退休。綜合發展處處長一職暫由副處長許一傑代理，衛生局副局長則暫由科長許珊瑋代理。