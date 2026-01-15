鳳山五甲國宅住戶怒氣沖天！控公設地遭政府侵占多年無解

鳳山五甲國宅6032戶、總面積58公頃，住戶依不同期別分攤價購9.62公頃公共設施保留地，省政府時期登記在政府名下，2017年移轉高市府成地方政府公有地，居民不滿權益遭剝奪抗議多年。都發局今邀專家學者聆聽住戶心聲，居民嗆官員，距離可主張權益的時間剩2年，每次選前受關注，公聽會或座談會全淪為秀場，選後又無解。高市都發局表示，持續聆聽住戶心聲。

國宅應設公共設施（如公園綠地）、商業設施（商店）及服務設施（如活動中心或托兒所），縣市合併前，原高市國宅公共設施未納入售價成本，原高縣區如中崙、中山新城、建國新城、五甲等國宅則計入國宅銷售成本。

五甲國宅在1979年起陸續興建完工，為減輕住戶繳交地價稅及房屋稅負擔，公共設施的土地產權登記為內政部營建署。國宅條例廢止後回歸公寓大廈管理條例，2017年住宅法修法，都市計畫公共設施用地依規定更名登記為地方政府（高雄市府）所有，引發五甲國宅居民抗議多年。

針對都市計畫公共設施的土地產權爭議，都發局邀多位專家學者在南京教會聆聽住戶心聲。出席居民氣憤說，當年的購屋成本併入公共設施用地，內政部不該將產權移交至高雄市政府，住戶掌握的資料沒有政府完整，此問題開過無數次會議，3年過去又再度上演，會議淪為「秀場」，政府應展現解決誠意。

周姓住戶進一步說明，依據平均地權條例，公設用地比例不得超過40％，五甲國宅的公共設施用地多達31.4公頃（比例達53％），當年切割成公共設施用地21.779公頃及公共設施保留地9.62公頃，有爭議的公設保留地共八筆土地，當年由承購戶分攤支付，營建署曾花1.6億元向住戶購買汙水處理廠用地，每戶獲得2萬多元，沒道理其他土地就直接登記給高雄市府持有。

李雅靜、張漢忠等議員指出，此問題反映多年，政府合法、但不合理將人民私產納入國有財產，今邀專家學者聆聽住戶心聲，盼能促使政府重新檢討與思考，保障住戶權益。