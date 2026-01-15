青少年高爾夫巡迴賽高雄開打 助南部選手站上國際

快訊

中央社／ 高雄15日電

「2026 CTBC TECH Certified全國青少年積分巡迴賽」將於2月24日在高雄登場，主辦單位表示，賽事規模約80人，目的是協助南部青少年選手站上國際舞台，取得世界業餘高爾夫排名積分。

高雄市青少年高爾夫運動發展協會今天舉辦記者會，理事長郭憲睿表示，盼藉由賽事推廣高爾夫，這項運動不是有錢人的專利，巡迴賽自2023年起協助南部青少年選手站上國際舞台，迄今已有10位以上選手取得WAGR（世界業餘高爾夫排名）積分。

賽事首站將於2月24日於高雄大崗山高爾夫球場登場，全年規畫6站賽事，分別會在大崗山、信誼及台南高爾夫球場等處舉行，並納入世界業餘高爾夫排名（WAGR）、中國高爾夫球協會青少年積分排名（CJGR）及美國青少年高爾夫積分榜（JGS） 等國際青少年積分系統。

主辦單位表示，運發局將此賽事列入「2026高雄運動品牌賽事」，未來將以更高規格、專業態度，為青少年選手打造優質競賽環境，培育更多高爾夫新秀。

郭憲睿目前也是中信科技大學高爾夫國際學院副教授兼執行長，他說，今年起賽事將與中信科大高爾夫國際學院深度合作，系統化推動青少年高爾夫發展，課程規劃涵蓋「選手組、一般組、俱樂部管理組」等3大核心方向，並依U10至U23分為5大培訓梯隊，落實「人才培育、產學接軌」目標。

郭憲睿表示，為響應政府推動「高爾夫進校園與社區」政策，中信科技大學延攬專業高爾夫人才，成立「高爾夫國際學院」，今年起中信國際學校體系中，將高爾夫運動納入必修課程。

