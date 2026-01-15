澎管處續推四季旅遊 元宵訪古乞龜樂打頭陣

觀光署澎湖國家風景區管理處今年持續推展四季旅遊，讓來自國內外的遊客能在一年四季中瀏覽不一樣的景色，3月的「澎湖元宵訪古乞龜樂」將打頭陣，為今年的遊程拉開序幕。

澎湖國家風景區管理處今天舉辦114年度年終記者會，澎管處長郭振陵報告成果，其中「潮韻傳響 島嶼探秘-澎湖紀事」影片獲得倫敦國際電影製作者影展與柏林獨立電影獎；「隘門沙灘服務設施」榮獲國家建築「公共工程類」金質獎及全國首獎。

除此之外，七美嶼榮獲全台「十大亮點獎」；「珊瑚的重生：澎湖海底花園的復育庇護」入選全球百大目的地永續故事等多項國際獎項。

郭振陵表示，去年的澎湖四季旅遊中，分別推出有春季望安半程馬拉松、澎湖跳島101K自行車活動、澎湖追風音樂燈光節、菊島澎湖跨海馬拉松等經典活動外，還首度推出2025澎湖國際沙灘狂想曲，藉由各主題性音樂展演及沙灘休閒活動，成功展現澎湖海島獨具風格的旅遊魅力。

郭振陵指出，今年的觀光行銷將持續落實生態教育、通用環境與觀光行銷等重點施政方針，並攜手結合在地傳統文化、生態旅遊、故事體驗與運動休閒等為主題，加上四季特色遊程與延續經典節慶活動，讓來自國內外遊客可欣賞到「世界最美麗海灣」各種不一樣的好風光，進而推升澎湖觀光發展的成長動能。

澎管處也與澎湖縣文化局合辦「2026澎湖元宵訪古乞龜樂」活動，3月2日起推出「元宵乞龜祈福」活動，串聯廟宇元宵乞龜、賞龜專車、文化故事導覽、祈福儀式體驗、傳統工藝、美食品味等活動，還有「綠蠵龜主題搖頭公仔」與「元宵祈福紀念幣」，讓旅客以更深度的方式認識澎湖的文化與海島之美。